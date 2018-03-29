55 минут назад
Британия и Германия объединились против России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель решили вместе противостоять "усилению российской агрессии". Об этом политики договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, 28 марта, по инициативе британской стороны.
Мэй также поблагодарила немецкую коллегу за сильную поддержу и солидарность в отношении «дела Скрипаля».
Во время беседы политики обсудили введение Вашингтоном таможенных пошлин на сталь и алюминий, а также затронули тему ядерной сделки президента США Дональда Трампа с Ираном.
Германия и ряд других европейских стран объявили о высылке российских дипломатов после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Такое решение было принято из солидарности с Великобританией, которая обвинила в случившемся Москву, так как шпион пострадал от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Лондон первым сократил в стране российскую дипмиссию и попросил об этом другие государства Европы. Москва отвергает обвинения, - передает Lenta.ru.