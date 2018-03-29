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100 000 рублей отдала мошеннику 80-летняя липчанка за свободу внучки

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#мошенничество
100 000 рублей отдала мошеннику 80-летняя липчанка за свободу внучки

28 марта в отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку поступило заявление 80-летней пенсионерки о мошенничестве. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, днем на домашний телефон пожилой женщины позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что её внучка совершила тяжкое преступление, в результате которого причинены телесные повреждения девушке. Незнакомец сказал пенсионерке, что именно сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если она заплатит 300 000 рублей, её внучка сможет избежать уголовной ответственности. Такой суммы у пожилой женщины не было, и она предложила отдать 100 000 рублей, которые скопила на свои похороны. Незнакомец согласился. Деньги пенсионерка передала незнакомому мужчине в подъезде своего дома на улице Московской, только после этого она позвонила внучке и выяснила, что стала жертвой мошенников.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ «Кража». Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на исследование всех обстоятельств происшествия, установление личности участника преступления.

Полиция обращает внимание горожан на участившиеся случаи подобных мошенничеств и хищений имущества. Как правило, жертвами таких преступлений становятся пожилые одинокие люди.

Полиция просит жителей Липецка проявлять бдительность при реализации денежных переводов на незнакомые счета. Если к вам в квартиру позвонили незнакомые люди и пытаются под различными предлогами войти в жилище, обязательно спросите их фамилию, должность и название организации. Затем позвоните в эту организацию и уточните есть ли такой сотрудник и с какой целью он находится в вашем доме. В случае, когда незнакомцы представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о совершении родственником преступления, требуя за освобождение сына или дочери вознаграждение, обязательно позвоните родным, не поддавайтесь на уговоры и угрозы мошенников, сообщите в полицию о данном факте по телефону «02». Если у вас есть одинокие, пожилые родственники расскажите им о том, как не стать жертвой преступников.

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#мошенничество

Комментарии (3)

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сёрфер

23 минуты назад
а почему кража то? когда тут мошенничество чистой воды? потерпевшая сама передала деньги и ни кто у неё их тайно не похищал))) смех да и только)
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ст.159-мошенничество,а не кража.

42 минуты назад
Чё,там участковый Козлов,решил свой вопрос?
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гостья

43 минуты назад
нет желания оправдывать мошенников, но...два дня все кричат, что везде подкупы и взятки и тут же оказывается вот оно как....когда дело касается личного, то многим наплевать на законы и правила....
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