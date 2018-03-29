Общество

сегодня, 10:41

Липчане смогут бесплатно посетить выставки и спектакль

510
#культурный минимум #акция
Липчане смогут бесплатно посетить выставки и спектакль

Город присоединился к акции «Культурный минимум».

15 апреля жители и гости Липецка смогут бесплатно посетить ряд выставок, мастер-класс и театр. Это произойдет благодаря тому, что город присоединился ко всероссийской акции «Культурный минимум». Подавших онлайн-заявки на посещение выставок ждут на просмотр экспозиций «Мальтийские кружева для рыцарей и дам» (музей народного и декоративно-прикладного искусства), «Елена Горина. Мой сад (живопись)» (галерея Назарова), мастер-класс по мультипликации «Рисуем мультики» (студия "Мультстрана") и спектакль «Полуночная Жертва» (молодёжный театр "Арт").

– Мы быстро отозвались на приглашение провести акцию в родном городе. И особенно стоит отметить, что среди организаций-участников, которые примут гостей 15 апреля есть и муниципальное учреждение, и частные проекты, и молодёжные объединения. Для желающих выполнить культурный минимум и бесплатно посетить культурные события, мы составили специальные формы, где можно оставить заявку. Потому что не стоит забывать, что количество мест ограничено. Так что выбирайте, заявляйте о себе и приходите! – рассказала Анна Ярославина, сопредседатель Клуба «Хрустальный слон», реализатор проекта в Липецке.

Акция «Культурный минимум» задумана как еще одна возможность объединить разные поколения, создать новые традиции, а также обменяться взглядами на ключевые культурные события разных регионов России. Организатором акции выступает Роскультцентр совместно с Росмолодежью, а также Всероссийским молодежным образовательным форумом «Таврида».

Оставить заявку на участие в «Культурном минимуме» можно здесь.
510
#культурный минимум #акция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку
#зоопарк #львы
Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку

11 минут назад

Общество
На пруду в Ярославах отремонтируют плотину, водосброс и водовыпуск
На пруду в Ярославах отремонтируют плотину, водосброс и водовыпуск

23 минуты назад

Общество
С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %
#пенсии
2
С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %

32 минуты назад

Общество
Из-за ремонта Петровского моста изменена работа светофоров
Из-за ремонта Петровского моста изменена работа светофоров

34 минуты назад

Общество
В Липецке проводят учения – разыскивают убийц полицейских
#учения
9
В Липецке проводят учения – разыскивают убийц полицейских

сегодня, 11:02

Общество
«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»
#транспорт #оплата проезда
8
«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»

сегодня, 10:54

Общество