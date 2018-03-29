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В Липецке впервые прошло богослужение с сурдопереводом

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#церковь #литургия #сурдоперевод
В Липецке впервые прошло богослужение с сурдопереводом

В храме Всех святых, в земле Российской просиявших, состоялось праздничное богослужение с сурдопереводом. Литургию святителя Василия Великого совершил настоятель прихода протоиерей Владимир Сельцов в сослужении клириков храма, а на язык жестов ее перевела Вера Владимировна Крылова.

Как сообщает "Благочиние48", в этот день за Литургией молилась группа липчан с ограниченными возможностями по слуху, многие из которых пришли на службу вместе с детьми. Представители Липецкого регионального отделения «Всероссийского общества глухих» впервые получили возможность во всей полноте разделить с прихожанами храма радость соборной молитвы.

По завершении Литургии для православных с ограниченными возможностями по слуху была организована чайная трапеза, которая проходила в здании воскресной школы.

- Мы очень рады, что в нашем храме состоялась Литургия с сурдоперевом, - рассказывает завуч воскресной школы «Лествица» Алеся Евгеньевна Шитова. – В свое время отошедший ко Господу протоиерей Михаил Князев, бывший директор нашей воскресной школы, очень хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями по слуху могли принимать участие в церковных Таинствах, молиться с пониманием смысла богослужебных текстов. Милостью Божией по инициативе преподавателей воскресной школы и по благословению настоятеля храма намерение отца Михаила стало реальностью.

Фото: blagochinie48.ru

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#церковь #литургия #сурдоперевод

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сегодня, 10:48
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