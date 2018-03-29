Общество

сегодня, 10:25

Ельчане станцуют «Вальс Победы»

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#флешмоб #вальс Победы
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Ельчане станцуют «Вальс Победы»

Во флешмобе могут участвовать все желающие.

Комитет до делам молодежи администрации Ельца продолжит традицию танцевальных флешмобов, приуроченных ко Дню Победы. Как сообщили GOROD48 в комитете, пока акция «Вальс Победы» планируется на 6 мая. Массовый танец, вероятно, будет исполнен в городском парке и станет частью празднования 9 Мая.

- Принять участие во флешмобе «Вальс Победы» могут абсолютно все желающие. Возраст и уровень подготовки не имеют значения. Всех научим, главное — желание, - утверждают в комитете по делам молодежи. - Сначала репетиции будут проходить по два-три раза в неделю, но их интенсивность повысится по мере приближения к дню акции.

«Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.

Всех тех, кто желает принять участие в танцевальном флешмобе, ждут сегодня, 29 марта, в комитете по делам молодежи (ул. Коммунаров, 45) в 16 часов. Телефон для справок: 8 (47467) 2-01-34.
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#флешмоб #вальс Победы
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