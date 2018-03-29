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сегодня, 10:09

Весна – время действовать! В ПАО «Липецккомбанк» рекордно снижены ставки по кредитованию

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#Липецккомбанк
Весна – время действовать! В ПАО «Липецккомбанк» рекордно снижены ставки по кредитованию

Весна – это время года, когда хочется начать что-то новое и осуществить давние планы и мечты. Воплотить их легче с отличным предложением от ЛКБ. 

Для всех рекордно снижены ставки по кредитам в рамках акции  «Правильный выбор». Условия стали еще привлекательнее и действуют по всем видам кредитов независимо от срока.

Если Вы собрались в отпуск, решили сделать ремонт в квартире или готовитесь к дачному сезону, ПАО «Липецккомбанк» предлагает потребительский кредит на привлекательных условиях по ставке от 11,5% годовых.

Решили порадовать себя или близких покупкой автомобиля? Тогда Вам подойдет автокредит от ПАО «Липецккомбанк» со ставкой от 10,5% годовых.

Мечтаете о своей первой квартире или хотите улучшить жилищные условия? Для Вас ипотечный кредит по ставке от 9,5% годовых.

По многочисленным просьбам клиентов акция «Правильный выбор» продлена до 31.05.2018 г. Успейте реализовать свои давние планы с ПАО «Липецккомбанк»!

Ждем Вас во всех офисах ЛКБ: сотрудники Банка помогут каждому клиенту с выбором кредитного продукта и рассчитают комфортный график платежей.

Ознакомиться с более подробной информацией и подать заявку на кредит можно в отделениях ПАО «Липецккомбанк», по телефону (4742) 42-26-26 или на сайте  Банка.

Приглашаем в нашу официальную группу  ВКонтакте.

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#Липецккомбанк

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