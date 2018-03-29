В Грязях импровизированный мемориал появился прямо на Арбате

Туда приносят игрушки и цветы.

В Грязях импровизированный мемориал по жертвам трагедии в «Зимней вишне» появился на так называемом Арбате - пешеходной улице Правды в центре города. На ступеньки недалёко от кинотеатра «Чайка» приносят цветы, игрушки, свечи и белые воздушные шары.



- Вся страна скорбит сегодня по погибшим в торговом центре Кемерово, - говорит жительница Грязей Ирина Финонина. - Не остался в стороне и наш маленький городок. Грязинцы целыми семьями приходят на Арбат, чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла эта страшная трагедия. Игрушки, свечи, цветы, белые шары в небе в память о невинных ангелах. Никто не в силах сдержать слезы, даже мужчины... Меня больше всех поразили сегодня мальчишки, лет 6-7. В силу своего юного возраста они еще не понимают всего ужаса произошедшего, но даже они долго смотрели на окружающих,споря о количестве погибших в "Зимней вишне". Один мальчик,едва сдерживая слезы сказал: "Вы знаете, как моя мама вчера плакала?".



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