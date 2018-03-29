Общество

сегодня, 09:59

В Грязях импровизированный мемориал появился прямо на Арбате

6 565
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар
1
В Грязях импровизированный мемориал появился прямо на Арбате

Туда приносят игрушки и цветы.

В Грязях импровизированный мемориал по жертвам трагедии в «Зимней вишне» появился на так называемом Арбате - пешеходной улице Правды в центре города. На ступеньки недалёко от кинотеатра «Чайка» приносят цветы, игрушки, свечи и белые воздушные шары.

- Вся страна скорбит сегодня по погибшим в торговом центре Кемерово, - говорит жительница Грязей Ирина Финонина. - Не остался в стороне и наш маленький городок. Грязинцы целыми семьями приходят на Арбат, чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла эта страшная трагедия. Игрушки, свечи, цветы, белые шары в небе в память о невинных ангелах. Никто не в силах сдержать слезы, даже мужчины... Меня больше всех поразили сегодня мальчишки, лет 6-7. В силу своего юного возраста они еще не понимают всего ужаса произошедшего, но даже они долго смотрели на окружающих,споря о количестве погибших в "Зимней вишне". Один мальчик,едва сдерживая слезы сказал: "Вы знаете, как моя мама вчера плакала?".

Фото vk.com
img-big-0
img-small-0
6 565
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

б...ть

52 минуты назад
не надо из беды шоу делать.
ответить

Серёга

55 минут назад
ну куда уж нам уж до Грязинского арбата! Как попугаи с этими свалками игрушек,шариков. Лишь бы пере Москвой показаться, эх......как зомби.
ответить

так,это,

сегодня, 10:57
Неавтофанат, грязинцев,москвичами надо называть,тогда
ответить

нечеси,

сегодня, 10:50
Неавтофанат, вот диво дивное то
ответить

Неавтофанат

сегодня, 10:42
в Грязиграде, Арбат московский - район, где в далекие времена жили приезжие иноверцы-арабы, вообще мусульмане. В Грязях есть Красная площадь, почему не быть Арбату?
ответить

в Грязиграде

сегодня, 10:11
Арбат?
ответить

Еще в рубрике

Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку
#зоопарк #львы
Московские власти передадут львицу и двух львят липецкому зоопарку

11 минут назад

Общество
На пруду в Ярославах отремонтируют плотину, водосброс и водовыпуск
На пруду в Ярославах отремонтируют плотину, водосброс и водовыпуск

23 минуты назад

Общество
С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %
#пенсии
2
С 1 апреля часть пенсий проиндексируют на 2,9 %

32 минуты назад

Общество
Из-за ремонта Петровского моста изменена работа светофоров
Из-за ремонта Петровского моста изменена работа светофоров

34 минуты назад

Общество
В Липецке проводят учения – разыскивают убийц полицейских
#учения
9
В Липецке проводят учения – разыскивают убийц полицейских

сегодня, 11:02

Общество
«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»
#транспорт #оплата проезда
8
«Иногда посещает мысль в нашем транспорте:«А доеду ли я домой целой и невредимой?»

сегодня, 10:54

Общество