Общество

35 минут назад

Липчане приносят к кемеровскому мемориалу цветы, игрушки, сладости…

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#трагедия в Кемерово #мемориал #траур
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Липчане приносят к кемеровскому мемориалу цветы, игрушки, сладости…

Люди продолжают идти.

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны детям в Липецке стал народным мемориалом жертвам кемеровской трагедии. В Верхнем парке 27 марта прошла первая траурная акция, но и сейчас люди не перестают идти туда, чтобы выразить сочувствие близким и родственникам погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Липчане приносят к памятнику цветы, чаще всего это гвоздики и розы. Кроме того, постамент усеян лампадами со свечами. Здесь же — множество мягких игрушек, машинки. Многие приносят к памятнику сладости — печенье и шоколад. Кто-то принес целую коробку бумажных журавликов, явно выполненных детскими руками. Это оригами — символ надежды. И сегодня утром, около 9 часов, около памятника можно было встретить липчан. Чаще всего туда приходят женщины -  матери - вместе с детьми.

Накануне липчане присоединились к проходившим по всей стране акциям. Жители региона выпускали в небо белые шары. Вместе с этим, ровно в 19:00 все те, кто находился за рулем, нажал клаксон. Все это — дань липчан памяти жертвам трагедии.

   

По последним данным, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.





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#трагедия в Кемерово #мемориал #траур
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Комментарии (7)

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Л

2 минуты назад
аннит, и сладости тоже...
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Чмошник

4 минуты назад
эти случаи хорошо показывают успешную обработку мозгов на случай последующего заявления о сплоченности и единстве....на фоне тотальной коррупции
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а

5 минут назад
все это потом выкинут на свалку, лучше б игрушки детям отдали из малоимущих семей или сиротам
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цыга с Лесной

6 минут назад
Шоколад,печеньки,говорите? Надо посетить это место.
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Боже, какой бред

12 минут назад
что от этого родственникам погибших и самим погибшим? что от того, что какие-то люди в Липецке идут к памятнику складывать шоколад и игрушки?? Люди, вы чё, тупые???
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Анальный

23 минуты назад
у этих доходит до того кто круче! кто купил дороже мишку или куклу..те быдло старается выделится в своей среде
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аннит

27 минут назад
конечно понимаю, что это горе для всех.Но может игрушки лучше бы в детские дома отдали?
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