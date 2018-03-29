Липчане приносят к кемеровскому мемориалу цветы, игрушки, сладости…

Люди продолжают идти.

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны детям в Липецке стал народным мемориалом жертвам кемеровской трагедии. В Верхнем парке 27 марта прошла первая траурная акция, но и сейчас люди не перестают идти туда, чтобы выразить сочувствие близким и родственникам погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».



Липчане приносят к памятнику цветы, чаще всего это гвоздики и розы. Кроме того, постамент усеян лампадами со свечами. Здесь же — множество мягких игрушек, машинки. Многие приносят к памятнику сладости — печенье и шоколад. Кто-то принес целую коробку бумажных журавликов, явно выполненных детскими руками. Это оригами — символ надежды. И сегодня утром, около 9 часов, около памятника можно было встретить липчан. Чаще всего туда приходят женщины - матери - вместе с детьми.



Накануне липчане присоединились к проходившим по всей стране акциям. Жители региона выпускали в небо белые шары. Вместе с этим, ровно в 19:00 все те, кто находился за рулем, нажал клаксон. Все это — дань липчан памяти жертвам трагедии.







По последним данным, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.











