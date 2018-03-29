Происшествия

53 минуты назад

Правоохранительные органы проверят владельцев терминалов установленных на остановках Липецка

2 504
#коммунальные платежи
Правоохранительные органы проверят владельцев терминалов установленных на остановках Липецка

В полицию обратилась компания «Квадра».

Филиал ПАО «Квадра» обратился в УМВД России по Липецкой области с заявлением, в котором просит правоохранительные органы провести проверку новых платежных агентов, открывших в декабре 2017 года пункты по приему оплаты за коммунальные ресурсы на остановках общественного транспорта.

«Между владельцами этих пунктов и Липецким филиалом не подписывались никакие договоры по перечислению собранных денежных средств на расчетный счет энергокомпании», - пояснил руководитель службы по реализации тепловой энергии Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Данилов.

По сведениям GOROD48, подобные заявления готовят и другие ресурсоснабжающие организации города.

2 504
#коммунальные платежи

Комментарии (2)

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Я

16 минут назад
Так заключили бы договор. Или то что удобно людям ни к чему олигарху?
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Ну и ну

27 минут назад
Во, блин, и Квадра проснулась. Сначала Квадра заключила договор с Банком Платина, у которого не было и нет платежных терминалов в Липецке, и их все устраивало, а потом заявляют: спрашивайте у Банка, где Ваши деньги! А почему не с американским или английским банком? Два года не видела Квадра, что Банк Платина нарушал договор, привлекая посредников! Или Квадра участвовала в дележе "пропавших" денег?
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