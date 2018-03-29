Правоохранительные органы проверят владельцев терминалов установленных на остановках Липецка

В полицию обратилась компания «Квадра».

Филиал ПАО «Квадра» обратился в УМВД России по Липецкой области с заявлением, в котором просит правоохранительные органы провести проверку новых платежных агентов, открывших в декабре 2017 года пункты по приему оплаты за коммунальные ресурсы на остановках общественного транспорта.



«Между владельцами этих пунктов и Липецким филиалом не подписывались никакие договоры по перечислению собранных денежных средств на расчетный счет энергокомпании», - пояснил руководитель службы по реализации тепловой энергии Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Данилов.

По сведениям GOROD48, подобные заявления готовят и другие ресурсоснабжающие организации города.