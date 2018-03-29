Общество

сегодня, 08:58

Сельская чиновница построила забор из украденных у государства материалов

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Сельская чиновница построила забор из украденных у государства материалов

Украденный профнастил предназначался для ремонта администрации.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по материалам прокуроской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации одного из сельских поселений Становлянского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в 2011 году подозреваемая присвоила стройматериал, приобретенный на бюджетные средства. Из профнастила, предназначенного для благоустройства территории у здания сельской администрации, чиновница возвела забор вокруг дома родственницы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств хищения и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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Комментарии (16)

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Уж да!

12 секунд назад
да, намаоднако
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Наталья

14 минут назад
Какая страсть с 2011 года не разберутся. АУ прокуратура.
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аннит

29 минут назад
а ведь вчера наверняка тоже кричала про виновников-взяточников.
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Viper

32 минуты назад
А что ж не написали фамилию и фото крупным планом на фоне забора. Пора уже "доску антипочета открывать"
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Я

36 минут назад
Привет, Это сельским нельзя, а городских можно.
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Привет

37 минут назад
Странно. А зачем тогда в админструацию идти, если там нельзя воровать?
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ЕДРОС

49 минут назад
Наверное еще и партейная.
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Нонка

53 минуты назад
Обеих в цугундер и привет овцам
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Липецкая

55 минут назад
4 раза прочитала , так и не поняла. Что написали,?
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Иван

58 минут назад
Солидное преступление. Группой следоватей СК проводится сбор доказательств, а дело на контроле у Бастрыкина. Шумим братцы, шумим.
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