Сельская чиновница построила забор из украденных у государства материалов

Украденный профнастил предназначался для ремонта администрации.

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по материалам прокуроской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации одного из сельских поселений Становлянского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



По данным следствия, в 2011 году подозреваемая присвоила стройматериал, приобретенный на бюджетные средства. Из профнастила, предназначенного для благоустройства территории у здания сельской администрации, чиновница возвела забор вокруг дома родственницы.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств хищения и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

