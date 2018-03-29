Общество
сегодня, 08:58
Сельская чиновница построила забор из украденных у государства материалов
16 976
Украденный профнастил предназначался для ремонта администрации.
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по материалам прокуроской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации одного из сельских поселений Становлянского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По данным следствия, в 2011 году подозреваемая присвоила стройматериал, приобретенный на бюджетные средства. Из профнастила, предназначенного для благоустройства территории у здания сельской администрации, чиновница возвела забор вокруг дома родственницы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств хищения и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По данным следствия, в 2011 году подозреваемая присвоила стройматериал, приобретенный на бюджетные средства. Из профнастила, предназначенного для благоустройства территории у здания сельской администрации, чиновница возвела забор вокруг дома родственницы.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств хищения и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
16 976
Уж да!
Наталья
аннит
Viper
Я
Привет
ЕДРОС
Нонка
Липецкая
Иван