Магазинный вор стащил четыре куртки

Вора задержали по горячим следам.

Днем 28 марта дежурную часть УМВД России по Липецку обратились сотрудники магазина на улице Советской, из которого перед этим украли четыре куртки.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, приметы подозреваемого передали нарядам полиции. Ближайшему к месту преступления наряду патрульно-постовой службы удалось в течение нескольких минут задержать подозреваемого в краже. У ранее неоднократно судимого 28-летнего липчанина полицейские нашли похищенные вещи.

Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.