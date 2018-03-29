сегодня, 08:53
Водитель «Форд Транзит» сбил 7-летнюю девочку
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1343 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, неиспользование ремней безопасности – 47, детских удерживающих устройств-5, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.
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