В Липецке появились мириады обуви

«Если бы у меня были слипоны, я была бы самой счастливой девочкой в нашем классе», — размышляет вслух ваша восьмилетняя модница, а вы пытаетесь сообразить, что это такое.









Во-первых, нет ничего плохого в том, что для него важно хорошо выглядеть. Мы же сами учили: «Встречают по одежке, провожают по уму», так зачем же выкидывать такую важную первую часть? Умение подавать, презентовать себя им еще стопятьсот раз понадобится и в школе, и во взрослой жизни. Так поможем нашим детям этому научиться.







Во-вторых, желание разбираться в чём-то — хорошее качество. Так почему не начать с обуви и одежды? Да, сегодня есть выбор. Огромный выбор, и они в нём ориентируются. Пусть не всегда умея соотнести цену и целесобразность, но для этого мы рядом, не правда ли?



В-третьих, желание быть модным, то есть соответствовать общепринятым канонам естественно для ребенка. Это дает ему ощущение уверенности и безопасности. И легче всего достичь этого опять же с помощью следования модным трендам. Чуть позже, став подростком, он начнет бунтовать, так направим этот бунт в мирное русло — пусть самовыражается, экспериментируя с имиджем.







И наконец, самое главное — вам не понадобится уйма сил и времени на то, чтобы всё это осуществить. Больше не нужны эти изнурительные обходы разных магазинов и споры с собственным ребенком. У вас стало меньше основания для взаимного недопонимания, это само по себе чертовски важно! Потому что у вас есть «Наследник Выжанова» и потому, что мы уже обо всём позаботились. У нас есть и слипоны, и слипперы, и броги, и оксфорды, и лоферы и даже топ-сайдеры и еще много-много другого. Не пытайтесь в этом разобраться, если не хотите. Просто приведите к нам ваших модниц и модников. Причем не только маленьких — подростки тоже будут удивлены разнообразием ассортимента. Даже мамы легко смогут подобрать себе обувь и создать неповторимый family look (фэмили лук), ведь у нас есть обувь вплоть до 39 размера. Одновременно представлено более 3000 пар — такого вы еще нигде не видели! Есть даже обувь, меняющая цвет, не говоря уж о том, что разнообразие цветовой палитры превосходит все ваши фантазии. Ваши, но не детские, а мы стараемся для них, ведь создание собственного имиджа — это тоже творчество.



Определиться с выбором и даже сделать покупку можно, не выходя из дома, на нашем



Еще одна немаловажная деталь — вы можете быть уверены в качестве обуви, которая продается в «Наследнике Выжанова». Потому что для нас это вопрос принципиальный: правильная, ортопедически выверенная обувь — это правильная осанка, а значит — здоровая спина, которая у школьников и без того подвергается большой нагрузке, это слишком серьезно, чтобы пренебрегать.



Публикация от Наследник Выжанова (@naslednikv) 26 Мар 2018 в 12:00 PDT

Конечно, поход к нам лучше предпринимать вместе с ребенком, поверьте, он оценит ваше желание прислушаться к его мнению, уважать его «я». Да и это просто приятно и очень увлекательно — вместе выбирать, советоваться, чувствовать себя настоящей моделью на подиуме или зрителем на модном показе. Но если такой возможности нет — не беда, обведите ступню на листе бумаги и приходите с ней. Наши продавцы-консультанты помогут вам сориентироваться. Ну, а не получится угадать «именно то» или попасть в размер — принесёте, обменяем.







ИП Лутовинова Елена Сергеевна

ОГРНИП 306482208800140



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«Нет, мама, такие броги носили в прошлом сезоне, теперь носят другие! Как я в этом покажусь в школе?» — возмущается сын-подросток. Знакомо? Даже очень. «И когда они успели научиться отличать все эти лоферы от слипперов? Вот были в нашем детстве сандалии, ботинки и кеды — и ничего, выросли!» — первая реакция замотанных работой взрослых. Но не спешите. Остановитесь. Постарайтесь услышать своего ребенка.Во-первых, нет ничего плохого в том, что для него важно хорошо выглядеть. Мы же сами учили: «Встречают по одежке, провожают по уму», так зачем же выкидывать такую важную первую часть? Умение подавать, презентовать себя им еще стопятьсот раз понадобится и в школе, и во взрослой жизни. Так поможем нашим детям этому научиться.Во-вторых, желание разбираться в чём-то — хорошее качество. Так почему не начать с обуви и одежды? Да, сегодня есть выбор. Огромный выбор, и они в нём ориентируются. Пусть не всегда умея соотнести цену и целесобразность, но для этого мы рядом, не правда ли?В-третьих, желание быть модным, то есть соответствовать общепринятым канонам естественно для ребенка. Это дает ему ощущение уверенности и безопасности. И легче всего достичь этого опять же с помощью следования модным трендам. Чуть позже, став подростком, он начнет бунтовать, так направим этот бунт в мирное русло — пусть самовыражается, экспериментируя с имиджем.И наконец, самое главное — вам не понадобится уйма сил и времени на то, чтобы всё это осуществить. Больше не нужны эти изнурительные обходы разных магазинов и споры с собственным ребенком. У вас стало меньше основания для взаимного недопонимания, это само по себе чертовски важно! Потому что у вас есть «Наследник Выжанова» и потому, что мы уже обо всём позаботились. У нас есть и слипоны, и слипперы, и броги, и оксфорды, и лоферы и даже топ-сайдеры и еще много-много другого. Не пытайтесь в этом разобраться, если не хотите. Просто приведите к нам ваших модниц и модников. Причем не только маленьких — подростки тоже будут удивлены разнообразием ассортимента. Даже мамы легко смогут подобрать себе обувь и создать неповторимый family look (фэмили лук), ведь у нас есть обувь вплоть до 39 размера. Одновременно представлено более 3000 пар — такого вы еще нигде не видели! Есть даже обувь, меняющая цвет, не говоря уж о том, что разнообразие цветовой палитры превосходит все ваши фантазии. Ваши, но не детские, а мы стараемся для них, ведь создание собственного имиджа — это тоже творчество.Определиться с выбором и даже сделать покупку можно, не выходя из дома, на нашем сайте . Зайдите туда и вы увидите, что это действительно мириады — и по количеству и по разнообразию.Еще одна немаловажная деталь — вы можете быть уверены в качестве обуви, которая продается в «Наследнике Выжанова». Потому что для нас это вопрос принципиальный: правильная, ортопедически выверенная обувь — это правильная осанка, а значит — здоровая спина, которая у школьников и без того подвергается большой нагрузке, это слишком серьезно, чтобы пренебрегать.Конечно, поход к нам лучше предпринимать вместе с ребенком, поверьте, он оценит ваше желание прислушаться к его мнению, уважать его «я». Да и это просто приятно и очень увлекательно — вместе выбирать, советоваться, чувствовать себя настоящей моделью на подиуме или зрителем на модном показе. Но если такой возможности нет — не беда, обведите ступню на листе бумаги и приходите с ней. Наши продавцы-консультанты помогут вам сориентироваться. Ну, а не получится угадать «именно то» или попасть в размер — принесёте, обменяем.ИП Лутовинова Елена СергеевнаОГРНИП 306482208800140