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46 минут назад

«Наткнулся на редкие кадры в архиве и снял новый клип»

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#Шансон #песни #Геннадий Шальнев
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«Наткнулся на редкие кадры в архиве и снял новый клип»

Геннадий Шальнев пробудил в своих поклонниках чувство ностальгии.

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Известный липецкий музыкант, автор и исполнитель собственных песен Геннадий Шальнев порадовал поклонников очередным клипом, который он, как обычно, презентует на GOROD48.

«Изюминка» произведения в том, что песню «Отели», на которую снят клип, Геннадий написал … почти двадцатьт назад. В это время в стране гремел другой его хит – композиция в стиле шансон «Дядя миллионщик», который расходился на дисках миллионными (в основном пиратскими) тиражами, и принес музыканту всероссийскую известность.

Песня «Отели» долгое время оставалась в тени известного хита, но Шальнев говорит, что к созданию клипа его подтолкнул счастливый случай.

- Случайно обнаружил в архивах свою первое телевизионное интервью, - рассказал нам музыкант. - В нем шла речь, в частности, об этой песни, а еще я ее спел в одной из липецких телепередач. В итоге родилась мысль использовать те старинные кадры, соединив их со современными.

Как всегда в творчестве Шальневу помогали лучшие друзья – музыкант и аранжировщик Виктор Коняшкин, оператор и режиссер Аркадий Свиридов.

- Видеоряд смотрится местами наивно, но от этого – особенно трогательно, - говорит Шальнев, - Наверняка, многие мои друзья и поклонники, увидев «Отели» в новом исполнении, с ностальгией скажут: «Черт возьми, как молоды мы были!».

Однокурсник Гарика Сукачева и Сергея Галанина Геннадий Шальнев автор десятков песен и композиций собственного сочинения, нескольких музыкальных альбомов, которые вот уже много лет находят пути к сердцам слушателей разных поколений. Можно без преувеличения сказать, что Шальнев – один из самых популярных музыкантов Липецка последних десятилетий.

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#Шансон #песни #Геннадий Шальнев
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Комментарии (1)

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10 минут назад
Геннадий Шальнев пробудил в своих поклонниках чувство ностальгии - я аж рыдаю до сих пор ,вот зачем вы удалили мой придыдущий комент я плачу от настольгии )))
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