Данковские бойцы заставили зауважать себя в столице (ФОТО)

Спортсмены из райцентра завоевали 7 медалей в Московском доме ушу.

Целую россыпь наград завоевали наши спортсмены в Московском дворце ушу в чемпионате и первенстве ЦФО по ушу-саньда.

Наш регион представляли бойцы из Данкова, на счету которых оказалось 7 наград – 5 «золотых», 1 «серебряная» и 1 «бронзовая».

Победителями соревнования стали Алина Вялых (17-18 лет до 60 кг ), Сергей Захарычев (17-18 лет до 85 кг), Алина Кожемякина (13-14 лет до 52 кг), Роман Агеев (13-14 лет до 60 кг), Павел Дьяконов (15-16 лет до 75 кг). Второе место у Полины Новиковой (13-14 лет до 56 кг), третье – у Екатерины Минаковой (13-14 лет до 52 кг).





Все призеры соревнований добились главной цели – завоевали путевки на чемпионат и первенство России, которые стартуют 19 апреля в Москве.

Подготовили спортсменов известные данковские тренеры Геннадий и Артем Шаталовы.

Кроме того, успешно справились с ролью судей в чемпионате ЦФО Артем Шаталов и Анатолий Гинчак. Тимофей Гинчак и Ахмед Раджабов выступили в роли помощников арбитров.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие более 300 бойцов практически из всех областей, входящих в Центральный федеральный округ.



