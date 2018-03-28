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35 минут назад
Липецкая вечЁрка: «тайная бухгалтерия» медицины, ремонт лужи и исчезнувший мужчина
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду,28 марта.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про проверку работы территориального отдела фонда медицинского страхования. «А липчане недоумевают, почему им не могут сделать в поликлинике бесплатную томографию, а ставят в очередь на два месяца (но при готовности пациента заплатить за исследование наличкой, он может получить картинку своих органов даже в день обращения к врачу!)».
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями исчезновения молодого мужчины. 34-летний Юрий Бобровский пропал утром 26 марта. Последний раз его видели в Чаплыгине. Он сел в свой автомобиль "Лада Калина" и уехал в неизвестном направлении.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет обвинения главы регионального избиркома в плагиате. «В его кандидатской диссертации, защищенной в конце 2004 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина под названием «Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на уровне региона» (тогда Юрий Алтухов был заместителем главы администрации области), научное сообщество «Диссернет» обнаружило заимствования аж на 63 страницах».
Множество мнений собрала новость о шоу на ЛТЗ. Шестеро специалистов в сине-оранжевой форме и их руководитель методично засыпали огромную лужу литым асфальтом. Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало обращение к мэрии с просьбой утихомирить любителей ночных автогонок и дрифта «Ашана». В подобных развлечениях липчане видят угрозу для жизни покупателей гипермаркета. Городским властям предлагают определить автомобилистам-экстремалам отдельную зону для катания.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про проверку работы территориального отдела фонда медицинского страхования. «А липчане недоумевают, почему им не могут сделать в поликлинике бесплатную томографию, а ставят в очередь на два месяца (но при готовности пациента заплатить за исследование наличкой, он может получить картинку своих органов даже в день обращения к врачу!)».
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями исчезновения молодого мужчины. 34-летний Юрий Бобровский пропал утром 26 марта. Последний раз его видели в Чаплыгине. Он сел в свой автомобиль "Лада Калина" и уехал в неизвестном направлении.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет обвинения главы регионального избиркома в плагиате. «В его кандидатской диссертации, защищенной в конце 2004 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина под названием «Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на уровне региона» (тогда Юрий Алтухов был заместителем главы администрации области), научное сообщество «Диссернет» обнаружило заимствования аж на 63 страницах».
Множество мнений собрала новость о шоу на ЛТЗ. Шестеро специалистов в сине-оранжевой форме и их руководитель методично засыпали огромную лужу литым асфальтом. Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало обращение к мэрии с просьбой утихомирить любителей ночных автогонок и дрифта «Ашана». В подобных развлечениях липчане видят угрозу для жизни покупателей гипермаркета. Городским властям предлагают определить автомобилистам-экстремалам отдельную зону для катания.
ОАПООЧ