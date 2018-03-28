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В Липецке сыграли в бильярд «без дураков»

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#Бильярд
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В Липецке сыграли в бильярд «без дураков»

В соревнованиях приняли участие и стар, и млад – мужчины и одна женщина.

Весьма представительный «кворум» участников – ровно 20 человек собрал турнир по бильярдному спорту в Липецке.

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На абсолютно новых столах шли баталии в «московскую пирамиду» с продолжением до 25 шаров. Эта разновидность игры имеет свои особенности: игра не заканчивается, если один из соперников загонит в лузу 8 шаров. Начинается новая партия до тех пор, пока кто-то в общей сложности не совершит 25 точных ударов. В партиях ведется «сквозной» счет.

Еще одним нюансом правил стало то, что игроки должны были заранее объявлять о своих ударах. Если же кому-то просто везло, и в лузу падал незапланированный шар – так называемый «дурак», то он возвращался на место, а очко игроку не засчитывалось.

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В соревнованиях приняли участие игроки совершенно разных возрастов. Самому старшему Виталию Леонскому в апреле исполнится 71 год. Младшее поколение представляли ученики школы Александра Митина и Данилы Севостьянова Артем Неверов (14 лет) и Дмитрий Бугро (13 лет).

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«Молодежь» не только не тушевалась, но и задавала жару. Так, 13-летний Бугро дошел до полуфинала, где в упорнейшей борьбе уступил Алексею Моисееву с разницей в один шар – 24:25. В другом полуфинале тоже все решил один-единственный точный удар: один из сильнейших игроков области Виталий Савинов уступит Олегу Бодрых – 24:25.

Савинов и Бугро поделили 3-е место, а в финале Моисеев взял верх над Бодрых 25:15.

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Наравне с мужчинами в соревнованиях участвовала представительница прекрасной половины Анна Султанова, которая добилась побед над нескольким игроками «сильного пола», и в итоге финишировала в середине таблицы участников, поделив 9-12-е места.

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Как заметили организаторы, турнир показал, что бильярд в Липецке продолжает развиваться и привлекает самых разных людей? Мужчин и женщин, пенсионеров и школьников. Соревнования были посвящены открытию нового клуба на улице Советской.

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Фото Романа Матвиенко.

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#Бильярд
3

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