Общество

сегодня, 18:44

В Липецке сегодня вновь «зачистили» от стихийных торговцев подземный переход у Центрального рынка

9 860
#Стихийная торговля
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В Липецке сегодня вновь «зачистили» от стихийных торговцев подземный переход у Центрального рынка

За один день в Липецке выявлены 30 торговцев-нелегалов.

В предпасхальные дни борьба со стихийной торговлей в Липецке идет стахановскими темпами.

Только за сегодняшний день сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области задержали 30 продавцов-нелегалов, осуществлявших свою деятельность вне розничных рынков.

Незаконную торговлю пресекли на площади Победы, площади Мира, улице Гагарина. Самый большой «улов» ждал борцов со стихийной торговлей в подземной переходе у Центрального рынка.

Многие торговцы предлагали искусственные цветы – один из основных атрибутов Пасхи. Так же у них конфискованы трикотажные изделия, овощи и фрукты. На каждого составлен протокол об административном правонарушении.

Фото liptorg-cp.ru

9 860
#Стихийная торговля
2

Комментарии (9)

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дикинский

39 минут назад
Негодяй, не трожь наших бабок
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Махмуд

45 минут назад
Вай вай вай,засем моя с аула приехала.Сто делить???
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Негодяй

45 минут назад
А на улице Доватора кто нибудь будет бороться с торговлей или зассали перед бабками?
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Способ

59 минут назад
Способ такой - предупреждение через мегафон и через 10 минут вода из бронсбойта. И порядок гарантирован!
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123

сегодня, 19:38
там в день по 5 раз чистку нужно проводить и военным нарядом что бы не успели убежать с товарами на месте у всех сразу а то самые шустрые постоянно успеваю убежать и всегда без штрафов
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Нонка

сегодня, 19:32
Ды сколько усилий -туды его в качель Ну прам борьба века Налоги не платят вот и статья а уж по всяк заболеваниям и того на этого Заставте судей работать вся история Развели политез -налоги отрабатывайте
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Елена

сегодня, 19:25
Да когда же Липецк будет цивилизованным городом? Ведь знают же, что торговля запрещена. Противно смотреть на эти коробки и мусор под деревьями, складируемый продавцами. И всё это на центральных улицах!!! Неужели кто-то трусы с лотков покупает запылённые? Когда ж этот колхоз закончится? Липецк должен быть красивым!!!
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Аблакат

сегодня, 19:20
Торговцев тоже зачистили? Ваще.....
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natasha87

сегодня, 18:58
всю изъятую продукцию раздодим как и пледы в качестве призов так же еще поймали нескольких кошек и их тоже комунибуть бонусом раздодим за заслуги
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