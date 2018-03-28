В Липецке сегодня вновь «зачистили» от стихийных торговцев подземный переход у Центрального рынка

За один день в Липецке выявлены 30 торговцев-нелегалов.

В предпасхальные дни борьба со стихийной торговлей в Липецке идет стахановскими темпами.

Только за сегодняшний день сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области задержали 30 продавцов-нелегалов, осуществлявших свою деятельность вне розничных рынков.

Незаконную торговлю пресекли на площади Победы, площади Мира, улице Гагарина. Самый большой «улов» ждал борцов со стихийной торговлей в подземной переходе у Центрального рынка.

Многие торговцы предлагали искусственные цветы – один из основных атрибутов Пасхи. Так же у них конфискованы трикотажные изделия, овощи и фрукты. На каждого составлен протокол об административном правонарушении.



Фото liptorg-cp.ru

