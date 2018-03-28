Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области ночью похолодает до -15

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#похолодание
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В Липецкой области ночью похолодает до -15

29-30 марта на фоне повышенного атмосферного давления в Липецкой области будет преимущественно без осадков, в ночные часы до 10-15 градусов мороза, днем около 0. 

Среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В последний день марта с приближением к региону циклона с Атлантики вероятны осадки в виде снега переходящего в дождь. Среднесуточная температура около 0 градусов, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью -10 -15 градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза. 

Самым теплым день 28 марта в Липецке был в 2007 году: +16 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1941 году — 20 градусов мороза.

 

2 452
#похолодание
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Комментарии (2)

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Наташка))

18 минут назад
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метеоролог

20 минут назад
люблю мороз в начале мая или синичка по греться в сени к нам летит
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