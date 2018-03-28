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Россия и Китай создадут объединенную спутниковую систему навигации
Россия и Китай обсудят перспективы создания единой спутниковой системы навигации на основе глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) — ГЛОНАСС и BeiDou.
Как сообщили газете «Известия» в госкорпорации «Роскосмос», китайские партнеры предложили рассмотреть возможность создания единой системы мониторинга ГНСС, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обсудят предложение в мае 2018 года на конференции в Харбине.
«В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух ГНСС», — уточнил собеседник издания.
Для отечественной ГЛОНАСС такое сотрудничество будет означать значительное расширение количества пользователей.