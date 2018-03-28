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24 минуты назад

Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍

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#Toyota #кроссовер RAV4‍
Toyota рассекретила новое поколение кроссовера RAV4‍

Компания Toyota официально представила кроссовер RAV4 нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Транспортное средство, выполненное в стилистике прошлогоднего концепта FT-AC, получило совершенной иной дизайн кузова и экстерьера.

Компания Toyota официально представила кроссовер RAV4 нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Транспортное средство, выполненное в стилистике прошлогоднего концепта FT-AC, получило совершенной иной дизайн кузова и экстерьера. Об этом сообщают Вести.Ru.

В основу модели RAV4 легла новая платформа TNGA K, таким образом «породнив» новинку с просторными седанами Camry и Avalon. Габариты транспортного средства практически не изменились: по сравнению с предыдущим поколением колесная база RAV4 увеличилась на 30 мм, а сам кузов при этом стал короче на 10 мм.

Автомобиль оснащен новейшей системой полного привода, обученной передавать до 50% мощности на заднюю ось, а также распределять ее между отдельно взятыми колесами. Таким образом, новый «стальной конь» теперь обладает повышенной маневренностью и улучшенной управляемостью.

Под капотом кроссовера установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель в паре с 8-ступенчатым автоматом. Этот же мотор в сочетании с электродвигателем и вариатором войдет в состав гибридной силовой установки. Точные технические характеристики будут представлены чуть позже, - передает REGNUM.
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#Toyota #кроссовер RAV4‍

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