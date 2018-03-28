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Скончался артист Олег Анофриев
Прощание с актёром театра и кино, певцом, автором песен Олегом Анофриевым пройдёт в пятницу, 30 марта. Об этом сообщил зять артиста Сергей Солодинин.
«Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел, плюс возраст», — приводит его словам ТАСС.
28 марта актер Александр Олешко сообщил о смерти народного артиста РФ, певца и автора песен Олега Анофриева. По словам ведущего, он очень горд знакомством и дружбой с этим человеком в последние годы его жизни. Олешко отметил, что Анофриев был из тех музыкантов, кто по-настоящему жил своим творчеством.
«Я приношу глубокие соболезнования всей его семье: его жене, его дочери, внучке, правнуку. Это удивительный светлый добрый человек, которого не только мне, а всем нам будет очень не хватать», — приводит его слова «Пятый канал».
В фильмографии Олега Анофриева более 55 ролей. Он сыграл в таких картинах, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов» и др. Его голосом поют герои мультифильма «Бременские музыканты», а под колыбельную телепередачи «Спокойной ночи, малыши» в исполнении артиста засыпало не одно поколение юных зрителей. Анофриев также работал в театрах имени Вл. Маяковского, имени Моссовета и Театре-студии киноактера, - пишут "Известия".