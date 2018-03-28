Общество

49 минут назад

Школы Липецка присоединятся к траурному флешмобу

11 684
#Кемерово #пожар
1
Школы Липецка присоединятся к траурному флешмобу

Несмотря на карантин.

Напомним, по социальным сетям и мессенджерам сегодня распространяется призыв почтить память погибших в кемеровской трагедии. Липчан призывают сегодня в 18.00 выпустить в небо по одному белому шару в память о погибших детях в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Несмотря на карантин, в акции примут участие школы Липецка. Как сообщает департамент образования Липецка, сегодня в 18.00 в рамках акции #кемеровомыстобой пройдут траурные мероприятия, с территории образовательных учреждений города будут выпущены в небо белые воздушные шары, символизирующие внезапно оборвавшиеся детские жизни.
11 684
#Кемерово #пожар
1

Комментарии (11)

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Гозис

22 секунды назад
Не забудьте проверить проводку в садиках и школах там тоже дети.И там тоже не всё в порядке.
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112

7 минут назад
Такое горе, а устраивают адские пляски со всякими мобами......расскажите детям о случившимся, расскажите как себя вести в черезвычайной ситуации....как всегда у нас в городе из трагедии делают фарс......... Светлая память всем погибшим и душевных сил их близким!
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Космос

10 минут назад
Не забудьте сделать сэлфи с шариком....
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страна

18 минут назад
идиотов
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В Росси живем

21 минуту назад
Опять флешмоб... идиотизм зашкаливает. походу у руля такие же как и многие комментаторы здесь...
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в этой стране

21 минуту назад
дети - мусор!
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пора отфлешмобить редактора

28 минут назад
такое чувство , что в редакции стоит ботмашина с прогамным устройством подачи информации и мотонно талдычит компьютерные тексты.
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Сам болею гриппом

31 минуту назад
Снова показушные акции ,даже если дети заболеют
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флешку в башке смените !

37 минут назад
мозги у вас там все флешмобные !
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Горожанин

40 минут назад
Кому нужна эта показуха ?
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