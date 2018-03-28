Школы Липецка присоединятся к траурному флешмобу

Несмотря на карантин.

Напомним, по социальным сетям и мессенджерам сегодня распространяется призыв почтить память погибших в кемеровской трагедии. Липчан призывают сегодня в 18.00 выпустить в небо по одному белому шару в память о погибших детях в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».



Несмотря на карантин, в акции примут участие школы Липецка. Как сообщает департамент образования Липецка, сегодня в 18.00 в рамках акции #кемеровомыстобой пройдут траурные мероприятия, с территории образовательных учреждений города будут выпущены в небо белые воздушные шары, символизирующие внезапно оборвавшиеся детские жизни.