Общество
49 минут назад
Школы Липецка присоединятся к траурному флешмобу
Несмотря на карантин.
Напомним, по социальным сетям и мессенджерам сегодня распространяется призыв почтить память погибших в кемеровской трагедии. Липчан призывают сегодня в 18.00 выпустить в небо по одному белому шару в память о погибших детях в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Несмотря на карантин, в акции примут участие школы Липецка. Как сообщает департамент образования Липецка, сегодня в 18.00 в рамках акции #кемеровомыстобой пройдут траурные мероприятия, с территории образовательных учреждений города будут выпущены в небо белые воздушные шары, символизирующие внезапно оборвавшиеся детские жизни.
Несмотря на карантин, в акции примут участие школы Липецка. Как сообщает департамент образования Липецка, сегодня в 18.00 в рамках акции #кемеровомыстобой пройдут траурные мероприятия, с территории образовательных учреждений города будут выпущены в небо белые воздушные шары, символизирующие внезапно оборвавшиеся детские жизни.
Гозис
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Космос
страна
В Росси живем
в этой стране
пора отфлешмобить редактора
Сам болею гриппом
флешку в башке смените !
Горожанин