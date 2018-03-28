«Дети идут в школу, боясь наткнуться на торчащие, как копья, металлические штыри» (ФОТО)

На смену одной напасти к жителям 19-го микрорайона пришла новая.

Еще в сентябре мы написали грустный рассказ о том, что ребятишкам по пути в школу в 19-м микрорайоне главное не погибнуть под колесами автомобилей.

Все дело в том, что существовавший много лет пешеходный переход на пересечении улиц Московской и Сержанта Кувшинова, решили перенести на 30 метров дальше. Все бы ничего, но пешеходам не оставили даже тротуара, поэтому у «двуногих» не было иного выхода, кроме как шагать до «зебры» десятки метров прямо по проезжей части, надеясь, что их не собьют автомобили. Местные жители рассказали, что этой дорогой пользуется немало детей из домов №№85,87 по улице Московской, для которых опасный путь – единственная дорога в школу. Впрочем, и взрослые, и дети старались не подвергать себя риску идти по одной дороге с мчащимися авто, а из двух зол выбирали меньшее – перебегали на свой страх и риск дорогу на месте прежнего перехода, где еще были заметны следы зачищенной разметки-«зебры».

В тот же день после нашей публикации последовала реакция управления главного смотрителя липецкой мэрии. Начальник управления Эдуард Кудряшов объявил, что пешеходный переход перенесли в сторону в соответствие с требованиями ГОСТ и исключительно «в целях обеспечения безопасности липчан, и прежде всего, учащихся расположенных здесь образовательных учреждений». Так же в управлении отметили, что «рассматривается вопрос обустройства тротуарной дорожки от дворовой территории» (сначала перенесли «зебру» дальше по дороги без возможности нормального подхода к ней, и лишь потом начали рассматривать вопрос о тротуаре – нормальная такая последовательность событий, да?).

И вот прошло четыре месяца. К нашим журналистам вновь обращаются жильцы ближайших домов с сигналами тревоги. Что изменилось в этом месте? Сообщаем с места события: возможность приблизиться к тротуару, не выходя на проезжую часть, появилась. Но какая?!

У забора, ведущего к детскому садику, просто… спилили часть. И сквозь образовавшуюся дыру как бы «запустили пешеходное движение».







Сделали дырку - вот вам и дорога.



Идти приходится мимо спиленных труб, жители окрестных домов рассказали, что ни зимой, ни сейчас дорогу не чистят, поэтому на скользком, покрытом снегом и льдом пути, можно и упасть – аккурат на торчащие трубы. Вот уж действительно, забота!

- Здесь ходить страшно, - поделилась с GOROD48 пенсионерка Нина Шилова, - Каждый день встречаю внука, потому что боюсь и за него, и за себя. Территорию тут не чистят, скользкая дорога идет бугром – сначала вверх, потом – вниз. Штыри торчат, как вражеские штыки. А вдруг и правда кто-то на них упадет?







Решают проблему безопасного перехода через улицу Сержанта Кувшинова жители по-прежнему небезопасным способом – перебегают дорогу на месте старого перехода. То есть по сути ничего не изменилось.

- Какой ГОСТ, какая забота, если людям стало неудобно ходить? – недоумевает жительница соседнего дома Маргарита Асташова, - Зачем нужен такой ГОСТ, если от него стало только хуже? Может, власти догадаются вернуть все, как было?!

И действительно: сколько веревочка не вейся.… Пока у чиновников все «гладко на бумаге» при таком положении дел рано или поздно здесь произойдет трагедия.



Люди продолжают ходить в прежнем месте. но "зебры" там уже нет.



Мы подежурили в этом месте примерно с четверть часа. За это время пешеходным переходом воспользовались два человека – но не со стороны домов №85 и 89, а с противоположной, где подход к «зебре» более или менее нормальный.

Дорогу на месте старого перехода перемахнули т.е. по сути теперь нарушили правила дорожного движения 11 человек.



Новая "зебра" по ГОСТу пустует.



Полный «трэш» начался на наших глазах, когда работница жилищно-коммунального хозяйства на наших глазах повезла санки с мусорными ящиками по старому переходу (иначе было действительно неудобно!), а затем свернула в сторону и до контейнеров пошла по проезжей части. Ехавшие по дороге автомобили вынуждены были остановиться и ждать, пока «саночница» доберется до пункта назначения (см. видео).





