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Школьный карантин сорвал турнир по сборке кубика Рубика

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#карантин #кубик Рубика
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Школьный карантин сорвал турнир по сборке кубика Рубика

Соревнования перенесли.

Намеченные на 31 марта в Липецке соревнования по скоростной сборке кубика Рубика решили отменить. Причиной стал школьный карантин, сообщили GOROD48 организаторы. Новая дата неофициального соревнования будут объявлена позже.

Турнир должен был состояться в ДДТ «Городской». Сражения спидкубберов планировали в дисциплинах: 2х2, 3х3, 4х4, Pyraminx, Skewb.

Кубик Рубик — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.
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#карантин #кубик Рубика
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