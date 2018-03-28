Школьный карантин сорвал турнир по сборке кубика Рубика

Соревнования перенесли.

Намеченные на 31 марта в Липецке соревнования по скоростной сборке кубика Рубика решили отменить. Причиной стал школьный карантин, сообщили GOROD48 организаторы. Новая дата неофициального соревнования будут объявлена позже.



Турнир должен был состояться в ДДТ «Городской». Сражения спидкубберов планировали в дисциплинах: 2х2, 3х3, 4х4, Pyraminx, Skewb.



Кубик Рубик — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.