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сегодня, 15:15

К 9 Мая липчанам раздадут 16 км георгиевских ленточек

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#тендер #9 Мая #георгиевская ленточка
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К 9 Мая липчанам раздадут 16 км георгиевских ленточек

Мэрия уже нашла поставщика.

Управление муниципального заказа администрации города Липецка провело тендер в рамках подготовки к торжествам, приуроченным ко Дню Победы. Чиновники успешно завершили электронный аукцион и нашли подрядчика на поставку георгиевских ленточек.

Поставщик обеспечит заказчика в общей сложности 16 км георгиевских ленточек. За услуги предприниматель спросил менее 65 000 рублей. На эту сумму мэрия получит два вида лент, схожих по характеристикам. Одно из требований к товару - предотвращения образования бахромы. Это свойство даст ленточкам возможность стать долговечным символом, отсрочит их порчу.

Новые георгиевские ленточки поступят заказчику в ближайшее время. По традиции их будут вручать липчанам на городских улицах в преддверии 9 Мая.
12 369
#тендер #9 Мая #георгиевская ленточка
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Комментарии (12)

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Спасибо деду за Победу !

9 минут назад
взяточник, ...Немецкая автомобильная компания Audi шокирована разоблачениями о нацистском прошлом своей родительской компании Auto Union и ее руководителя Рихарда Брюна, пишет The Local. 500-страничное исследование историков Мартина Куковски и Рудольфа Боха под названием «Экономика военного времени и трудовая разверстка Auto Union AG в Хемнице во время Второй мировой войны» показало, что подразделения SS построили семь концентрационных лагерей для Auto Union, в которых производились транспортные средства для нацистов. Также сообщается, что Брюн был тесно связан с * НСДАП и нес личную ответственность за 4500 смертей лагерных рабочих и жестокую эксплуатацию более 20 тысяч заключенных и вольных работников компании с 1942 года до конца войны.автоконцерн БМВ признался в использовании труда 30 тыс. военнопленных . автоконцерн Опель не только использовал труд узников ,но имел собственную систему концлагерей , в которую в свое время входил печально известный Ауштерлиц.
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Вопросик

31 минуту назад
я уже наверно на 1 км , насобирал ленточек вдоль обочин дорог ! к сожалению , ленточка не является ценностью , для автовладельцев !
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Горожанин

34 минуты назад
Спасибо деду за Победу !, и на фольксвагены.
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За нашу Победу !

50 минут назад
по древней традиции миллионеры поздравят нищий народ с победой...их победой.
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за что боролись ?

52 минуты назад
была страна - осталась территория.
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троянский конь гайдаро - чубайсят

54 минуты назад
СССР нельзя было победить извне , но всегда найдутся предатели , готовые открыть ворота англосаксам изнутри.
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я присягал СССР !

56 минут назад
побежденный капитализмом народ празднует победу социализма.
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взяточник

сегодня, 16:00
фото ленты на фоне морды немецкого опеля
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Гидравлический Ампер

сегодня, 15:49
16 км патриотизма.
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карим

сегодня, 15:39
16 кг мяса добавьте в кашу в парке победы!
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