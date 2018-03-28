К 9 Мая липчанам раздадут 16 км георгиевских ленточек

Мэрия уже нашла поставщика.

Управление муниципального заказа администрации города Липецка провело тендер в рамках подготовки к торжествам, приуроченным ко Дню Победы. Чиновники успешно завершили электронный аукцион и нашли подрядчика на поставку георгиевских ленточек.



Поставщик обеспечит заказчика в общей сложности 16 км георгиевских ленточек. За услуги предприниматель спросил менее 65 000 рублей. На эту сумму мэрия получит два вида лент, схожих по характеристикам. Одно из требований к товару - предотвращения образования бахромы. Это свойство даст ленточкам возможность стать долговечным символом, отсрочит их порчу.



Новые георгиевские ленточки поступят заказчику в ближайшее время. По традиции их будут вручать липчанам на городских улицах в преддверии 9 Мая.