Общество
сегодня, 15:15
К 9 Мая липчанам раздадут 16 км георгиевских ленточек
Мэрия уже нашла поставщика.
Управление муниципального заказа администрации города Липецка провело тендер в рамках подготовки к торжествам, приуроченным ко Дню Победы. Чиновники успешно завершили электронный аукцион и нашли подрядчика на поставку георгиевских ленточек.
Поставщик обеспечит заказчика в общей сложности 16 км георгиевских ленточек. За услуги предприниматель спросил менее 65 000 рублей. На эту сумму мэрия получит два вида лент, схожих по характеристикам. Одно из требований к товару - предотвращения образования бахромы. Это свойство даст ленточкам возможность стать долговечным символом, отсрочит их порчу.
Новые георгиевские ленточки поступят заказчику в ближайшее время. По традиции их будут вручать липчанам на городских улицах в преддверии 9 Мая.
Поставщик обеспечит заказчика в общей сложности 16 км георгиевских ленточек. За услуги предприниматель спросил менее 65 000 рублей. На эту сумму мэрия получит два вида лент, схожих по характеристикам. Одно из требований к товару - предотвращения образования бахромы. Это свойство даст ленточкам возможность стать долговечным символом, отсрочит их порчу.
Новые георгиевские ленточки поступят заказчику в ближайшее время. По традиции их будут вручать липчанам на городских улицах в преддверии 9 Мая.
Спасибо деду за Победу !
Вопросик
Горожанин
За нашу Победу !
за что боролись ?
троянский конь гайдаро - чубайсят
я присягал СССР !
взяточник
Гидравлический Ампер
карим