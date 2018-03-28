Общество
сегодня, 14:02
Мэрию Липецка просят прекратить ночные гонки по городу
Горожане боятся трагедии.
Сообщество «Разумный Липецк» через социальную сеть «Вконтакте» обратилось с открытым письмом к мэрии Липецка. Горожане просят властей прекратить заезды автомобилистов у «Ашана» и ночные гонки автомобилистов. В подобных развлечениях липчане видят угрозу для жизни покупателей гипермаркета. Городским властям предлагают определить автомобилистам-экстремалам отдельную зону для катания.
- В связи с тем, что в нашем городе Липецке появилось множество автолюбителей, желающих покататься на авто на высоких скоростях, просим выделить для этого место и построить хотя бы 1 километр прямой ровной дороги на 2 полосы. Такая трасса необходима для того, чтобы снизить опасность возникновения несчастных случаев, в том числе со смертельными исходами, которую создают автолюбители во время ночных гонок по городу, а так же при совершении «драйвов» у магазина «Ашан» с 21.30, в то время, когда еще много людей совершают покупки и при выходе из магазина могут попасть под колеса лихача. Более того, просим обратить внимание на то, что недавно случился пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово. Проведение таких «драйвов» у магазина «Ашан» так же может создать угрозу массовой гибели людей в случае, если какой-нибудь участник гоночных мероприятий не справится с управлением, врежется в магазин, и произойдет взрыв автомобиля, - указано в письме. - Конечно, можно решить данную проблему более простым путем: поставить пост ГИБДД, который будет не допускать организацию подобных мероприятий. Но тогда люди будут собираться в других местах. Радикальными методами этот вопрос решить вряд ли получится. И с другой стороны, если люди любят проводить время таким образом, следует пойти им навстречу и организовать все в соответствии с законом.
- В связи с тем, что в нашем городе Липецке появилось множество автолюбителей, желающих покататься на авто на высоких скоростях, просим выделить для этого место и построить хотя бы 1 километр прямой ровной дороги на 2 полосы. Такая трасса необходима для того, чтобы снизить опасность возникновения несчастных случаев, в том числе со смертельными исходами, которую создают автолюбители во время ночных гонок по городу, а так же при совершении «драйвов» у магазина «Ашан» с 21.30, в то время, когда еще много людей совершают покупки и при выходе из магазина могут попасть под колеса лихача. Более того, просим обратить внимание на то, что недавно случился пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово. Проведение таких «драйвов» у магазина «Ашан» так же может создать угрозу массовой гибели людей в случае, если какой-нибудь участник гоночных мероприятий не справится с управлением, врежется в магазин, и произойдет взрыв автомобиля, - указано в письме. - Конечно, можно решить данную проблему более простым путем: поставить пост ГИБДД, который будет не допускать организацию подобных мероприятий. Но тогда люди будут собираться в других местах. Радикальными методами этот вопрос решить вряд ли получится. И с другой стороны, если люди любят проводить время таким образом, следует пойти им навстречу и организовать все в соответствии с законом.
паша
А ПОЧЕМУ БЫ
ССЕЛКИ
низзяя
аннит
решение вопроса
Праврос
Алексей а
!!!
Злюка