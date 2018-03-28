Общество

сегодня, 14:02

Мэрию Липецка просят прекратить ночные гонки по городу

35 1840
#обращение #автомобили #гонки #открытое письмо
1
Мэрию Липецка просят прекратить ночные гонки по городу

Горожане боятся трагедии.

Сообщество «Разумный Липецк» через социальную сеть «Вконтакте» обратилось с открытым письмом к мэрии Липецка. Горожане просят властей прекратить заезды автомобилистов у «Ашана» и ночные гонки автомобилистов. В подобных развлечениях липчане видят угрозу для жизни покупателей гипермаркета. Городским властям предлагают определить автомобилистам-экстремалам отдельную зону для катания.

- В связи с тем, что в нашем городе Липецке появилось множество автолюбителей, желающих покататься на авто на высоких скоростях, просим выделить для этого место и построить хотя бы 1 километр прямой ровной дороги на 2 полосы. Такая трасса необходима для того, чтобы снизить опасность возникновения несчастных случаев, в том числе со смертельными исходами, которую создают автолюбители во время ночных гонок по городу, а так же при совершении «драйвов» у магазина «Ашан» с 21.30, в то время, когда еще много людей совершают покупки и при выходе из магазина могут попасть под колеса лихача. Более того, просим обратить внимание на то, что недавно случился пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово. Проведение таких «драйвов» у магазина «Ашан» так же может создать угрозу массовой гибели людей в случае, если какой-нибудь участник гоночных мероприятий не справится с управлением, врежется в магазин, и произойдет взрыв автомобиля, - указано в письме. - Конечно, можно решить данную проблему более простым путем: поставить пост ГИБДД, который будет не допускать организацию подобных мероприятий. Но тогда люди будут собираться в других местах. Радикальными методами этот вопрос решить вряд ли получится. И с другой стороны, если люди любят проводить время таким образом, следует пойти им навстречу и организовать все в соответствии с законом.
35 1840
#обращение #автомобили #гонки #открытое письмо
1

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

паша

2 минуты назад
а я бы просил уволить начальство гаи за то что они не выполняют свою работу и допускают гонки на дорогах. тогда навое начальство быстро бы решило проблему. ни о каком строительстве дорог для лишачей речи идти не может - они нарушают пдд и им только штраф!
ответить

А ПОЧЕМУ БЫ

19 минут назад
Венеру им не отдать.Пустьпо мусорке погоняют.Вот и научатся.
ответить

ССЕЛКИ

21 минуту назад
Там место уже застолблено.
ответить

низзяя

21 минуту назад
решение вопроса,
ответить

аннит

23 минуты назад
вот если происходит авария, то сразу начинают кричать, что права понакупят, а вот эти гонки не представляют опасности для людей?
ответить

решение вопроса

23 минуты назад
пацанам надо где то учиться рулить . постройте автотрек с трассой .они сами с лопатами асфальт таскать будут . между сокольским мостом и Сселками целый пустырь с куском старой дороги вникуда есть . там можно гонять от души сколько влезет.
ответить

Праврос

26 минут назад
Есть отличное место! Сейчас происходит рекультивация свалки "Орлиный лог", вот там пусть и гоняют до посинения. Вопрос к ГИБДД! Почему не принимаете меры, на Ашане есть камеры наблюдения.
ответить

Алексей а

29 минут назад
Лучше давай построим больше фантанов и будем бухать возле них!
ответить

!!!

35 минут назад
Жителю. Наверное дело в том, что это не просто * , а детки чиновников, депутатов и т.д.
ответить

Злюка

35 минут назад
Не фига им ничего выделять. Надо просто запретить гонять по ночам и мешать отдыхать тем кто работает. Нормальному работяге некогда гонять как шизанутому по городу, он работает чтобы обеспечить семью.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкие дорожники отремонтировали лужу
#ремонт #дороги
9
Липецкие дорожники отремонтировали лужу

26 минут назад

Общество
Липецкий мэр - во второй группе национального рейтинга глав российских городов
#рейтинг #мэр
10
Липецкий мэр - во второй группе национального рейтинга глав российских городов

сегодня, 13:57

Общество
Продлится ли карантин у липецких школьников – решат в понедельник
#карантин
12
Продлится ли карантин у липецких школьников – решат в понедельник

сегодня, 13:40

Общество
В Липецке состоится семинар для родителей плохо слышащих детей
#семинар #глухота
В Липецке состоится семинар для родителей плохо слышащих детей

сегодня, 13:17

Общество
Липчан призывают принять участие в траурном флэшмобе
#Кемерово #трагедия #пожар
38
Липчан призывают принять участие в траурном флэшмобе

сегодня, 13:03

Общество
Суд приостановил работу липецкого отделения партии «Великое Отечество»
#партия #министерство юстиции #суд
3
Суд приостановил работу липецкого отделения партии «Великое Отечество»

сегодня, 12:22

Общество