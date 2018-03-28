Липецкий мэр - во второй группе национального рейтинга глав российских городов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года.

Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ.

В первую группу рейтинга вошли 25 мэров российских городов. На 1 месте - глава Тюмени Александр Моор, на 2-м - Ильсур Метшин, глава Казани, и на 3-м - мэр Уфы Ирек Ялалов.

Липецкий мэр по результатам исследования вошел во вторую групп мэром, расположившись на 32 месте.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав, кроме того, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества, сообщает ЦИК "Рейтинг" .





