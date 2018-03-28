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Липецкий мэр - во второй группе национального рейтинга глав российских городов

10 566
#рейтинг #мэр
Липецкий мэр - во второй группе национального рейтинга глав российских городов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года.

Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ. 

В первую группу рейтинга вошли 25 мэров российских городов. На 1 месте - глава Тюмени Александр Моор, на 2-м - Ильсур Метшин, глава Казани, и на 3-м - мэр Уфы Ирек Ялалов.

Липецкий мэр по результатам исследования вошел во вторую групп мэром, расположившись на 32 месте.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав, кроме того, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества, сообщает ЦИК "Рейтинг".


10 566
#рейтинг #мэр

Комментарии (10)

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1 минуту назад
.место ему в гОлОпузовке
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Егор

7 минут назад
А главное, какое интересное лицо: сразу виден высокоинтеллектуальный интеллигент в сотом поколении. А уж профессионализм виден в каждом действии. Сразу становится понятно, не по блату занял свой пост сей высокодостойнейший гражданин,а благодаря своим исключительнийшим способностям и качествам. Повезло Липецку с городским главой, ох , повезло! Снизошла благодать божья на нас, грешных!
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Сселки

17 минут назад
Мужик ты кто.?
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Весна

22 минуты назад
скоро одуванчики повылазят.
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она

36 минут назад
Как шо??!! Деньги пилит лучше других.
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Элеватор

36 минут назад
Какой он мер , кто его выбирал ? Он сельповский мерин.
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Однако

38 минут назад
А шо собственно сделал этот мэр? О чем разговор?
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макс

56 минут назад
ему место на нарах, а не в рейтинге
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111

сегодня, 14:04
пора говорить про скоростной трамвай и метро что бы прорвать топ 5
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давай,Серж,жми,

сегодня, 14:02
После ремонта моста строй третий,ну или метро.Будь с народом,не будь,как соловей
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