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Продлится ли карантин у липецких школьников – решат в понедельник

12 1855
#карантин
Продлится ли карантин у липецких школьников – решат в понедельник

Пока эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен.

В Липецке до 2 апреля включительно действует общегородской карантин, школы закрыты. Не исключено, что карантин будет продлен.

Но это решится в понедельник, когда медики и сотрудники Роспотребнадзора будут обладать полной картиной эпидобстановки в городе.

Как сообщила GOROD48 консультант отдела Управления Роспотребнадзора Липецкой области Ирина Юрковская, по состоянию на понедельник-вторник, число обратившихся в поликлиники горожан составило 3001 человек, что на 70% выше эпидпорога. Среди заболевших – 379 детей школьного возраста, что также превышает эпидпорог среди школьников примерно на 20%.

Окончательно решение – будет ли продлен общегородской карантин в Липецке или нет, Роспотребнадзор совместно с департаментом образования примут во второй половине дня понедельника, 2 апреля.

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#карантин

Комментарии (12)

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Коксу

44 минуты назад
Понедельник ещё карантин! До 2 включительно написано же
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Скарлетт

48 минут назад
Карантин продлят до понедельника . Ну, что доживем до понедельника.
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Ольга

49 минут назад
До второго ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!, поняла. Сейчас спросила у сына. Вообще то всегда начинали с понедельника.
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Ольга

51 минуту назад
увы, ну да. Дети придут в школу, поцелуют двери и пойдут обратно или подождут у дверей, что там на совещании решат.Дебил бл...
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До второго ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

52 минуты назад
Ольга, идти ли 03.04 (во вторник) - решат в понедельник...
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а

52 минуты назад
Ольга, карантин до 2 апреля включительно, в понедельник не надо идти в школу, а тянут они, чтоб знать сколько еще детей болеет по данным из поликлиник.
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кокс

сегодня, 14:03
детски не выходите в понедельник - все посмотрят что вы что больны и продлят карантин.
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увы

сегодня, 14:00
Ольга, им некода в пятницу (( Пасха на носу. Будут готовиться православные..,не до детей ((
ответить

222

сегодня, 13:58
111, точно.. идиоты )) Судя пор фразе из данного поста "Не исключено, что карантин будет продлен."... Скорее всего так и будет . Походу до 9 апреля занятия в школах не начнутся. ))
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Ольга

сегодня, 13:54
Что то я не поняла. В школу то идти или нет. В пятницу определиться нельзя? Все через ж...
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