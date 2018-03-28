Продлится ли карантин у липецких школьников – решат в понедельник

Пока эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен.

В Липецке до 2 апреля включительно действует общегородской карантин, школы закрыты. Не исключено, что карантин будет продлен.

Но это решится в понедельник, когда медики и сотрудники Роспотребнадзора будут обладать полной картиной эпидобстановки в городе.

Как сообщила GOROD48 консультант отдела Управления Роспотребнадзора Липецкой области Ирина Юрковская, по состоянию на понедельник-вторник, число обратившихся в поликлиники горожан составило 3001 человек, что на 70% выше эпидпорога. Среди заболевших – 379 детей школьного возраста, что также превышает эпидпорог среди школьников примерно на 20%.

Окончательно решение – будет ли продлен общегородской карантин в Липецке или нет, Роспотребнадзор совместно с департаментом образования примут во второй половине дня понедельника, 2 апреля.