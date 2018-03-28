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39 минут назад

Умер конструктор оружия Виктор Калашников

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#Умер Калашников
Умер конструктор оружия Виктор Калашников

Ведущий конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, конструктор стрелкового оружия Виктор Михайлович Калашников — сын знаменитого на весь мир конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова — скончался в Ижевске.

Ведущий конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, конструктор стрелкового оружия Виктор Михайлович Калашников — сын знаменитого на весь мир конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова — скончался в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета.

Виктор Калашников ушел из жизни 27 марта в возрасте 76 лет, - пишут "Известия".

Калашников-младший родился 16 июля 1942 года. Окончил Ижевский механический институт. После этого занял должность в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

Виктор Калашников за время своей профессиональной деятельности провел многочисленные исследования, в том числе он проводил испытания автомата "Калашникова" с комбинированным питанием.

Под руководством конструктора стрелкового оружия были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН", он разработал блокировку ударника для карабина "Медведь-3", а также участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов.
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#Умер Калашников

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