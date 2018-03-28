Сообщивший о 300 погибших в Кемерово прокомментировал возбуждение дела‍

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил против пранкера дело по ст. 282 УК РФ за ложные сообщения о числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Накануне пранкер подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики с информацией о 300 погибших при пожаре в Кемерово.





Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды", - передает



По данным следствия, Никита Кувиков, известный в Сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".



Отмечается, что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию". Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.



Накануне на ютьюб-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.



Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 погибших, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". Сотрудники были шокированы и ответили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек.



Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.



Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков), которого Следственный комитет обвинил в распространении ложных данных о числе погибших при пожаре в Кемерово, в разговоре с



"Следователи СК России возмущаются распространением заведомо ложной информации, но им бы сначала стоило обратить внимание на ваши СМИ, которые на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, об испанских диспетчерах и так далее", — заявил он.



"Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал", — добавил пранкер.



Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил против Вольнова дело по ст. 282 УК РФ за ложные сообщения о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".



Накануне Вольнов подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики с информацией о 300 погибших при пожаре в Кемерово. По его словам, цифру он взял, подсчитав количество мест в кинотеатре. Вольнов добавил, что "является единственным, кто говорит правду", а власти "очевидно будут пытаться замолчать" реальные потери.



С тем, что данные различных источников и ведомств о числе погибших и пропавших без вести несколько противоречивы, согласен вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. В среду он заверил журналистов, что списки погибших будут уточняться и сверяться. "Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы", - цитирует Чернова ТАСС. "Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры - 64", - уточнил он. По официальным данным, при пожаре погибло 64 человека. Пропавших без вести нет, заявляет МЧС. В то же время, в СК поступили заявления о пропаже 67 человек.



Очаг пожара, из-за которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, был на детской площадке в батутной яме. Об этом заявил судья Заводского районного суда Кемерово, ссылаясь на показания свидетеля происшествия. Причиной пожара могла послужить проводка или "искра с потолка", - убежден очевидец. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня", - сообщили в Telegram-канале ведомства.Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды", - передает РИА-Новости По данным следствия, Никита Кувиков, известный в Сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".Отмечается, что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию". Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.Накануне на ютьюб-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 погибших, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". Сотрудники были шокированы и ответили, что, по их данным, число жертв составляет от 60 до 70 человек.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, большинство из них — дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков), которого Следственный комитет обвинил в распространении ложных данных о числе погибших при пожаре в Кемерово, в разговоре с РБК сообщил, что "плевал с высокой колокольни" на российские законы."Следователи СК России возмущаются распространением заведомо ложной информации, но им бы сначала стоило обратить внимание на ваши СМИ, которые на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, об испанских диспетчерах и так далее", — заявил он."Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал", — добавил пранкер.Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил против Вольнова дело по ст. 282 УК РФ за ложные сообщения о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".Накануне Вольнов подтвердил, что выкладывал в YouTube ролики с информацией о 300 погибших при пожаре в Кемерово. По его словам, цифру он взял, подсчитав количество мест в кинотеатре. Вольнов добавил, что "является единственным, кто говорит правду", а власти "очевидно будут пытаться замолчать" реальные потери.С тем, что данные различных источников и ведомств о числе погибших и пропавших без вести несколько противоречивы, согласен вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. В среду он заверил журналистов, что списки погибших будут уточняться и сверяться. "Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы", - цитирует Чернова ТАСС. "Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры - 64", - уточнил он. По официальным данным, при пожаре погибло 64 человека. Пропавших без вести нет, заявляет МЧС. В то же время, в СК поступили заявления о пропаже 67 человек.Очаг пожара, из-за которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, был на детской площадке в батутной яме. Об этом заявил судья Заводского районного суда Кемерово, ссылаясь на показания свидетеля происшествия. Причиной пожара могла послужить проводка или "искра с потолка", - убежден очевидец.