Спорт

сегодня, 12:30

Кубок Липецкой области по универсальному бою достался местным спортсменам (ФОТО)

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#Универсальный бой
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Кубок Липецкой области по универсальному бою достался местным спортсменам (ФОТО)

За победу сражались бойцы из 4-х областей.

В Липецке завершился Кубок Липецкой области по универсальному бою.

Как сообщили GOROD48 организаторы, в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов не только из Липецка, но и из Ельца, а также Ливен (Орловская область), Киреевска (Тульская область), Ефремова (Тамбовская область).

По результатам соревнования командный Кубок за первое место достался хозяевам турнира липчанам.

На втором месте финишировала команда из Ливен, на третьем – сборная Ефремова.

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Универсальный бой – особая боевая система, в которой соперники выясняют отношения не только на ковре (по правилам близким к рукопашному бою), но и соревнуются на полосе препятствий, которая включает в себя, в том числе, метание ножей и стрельбу из пневматического пистолета.

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#Универсальный бой
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