В Липецкой области стихийная свалка превращается в скотомогильник

Туши телят вызывают опасения у жителей Добровского района.

Несанкционированная свалка в Добровском районе превращается в скотомогильник. С таким сообщением обратился в редакцию сайта GOROD48 местный житель.

По словам мужчины, он обнаружил это случайно, как говорится, по запаху. Место это расположено недалеко от добровского перекрестка по направлению к Чаплыгинуа. Сразу найти свалку нам не удалось. Помогли дорожные рабочие.

- Да здесь везде вдоль дороги одни свалки, рассказали рабочие. – Сегодня только видели, как кто-то выбрасывал из автомобиля мусор. А то, о чем вы говорите, наверно в «Красном логу». Это чуть дальше.

Действительно, второй поворот направо после добровского перекрестка привел нас к свалке. Обнаружить ее не так-то просто – все засыпано снегом. Но даже под ним видно, что грунт разработан. А из проталин торчат шифер и доски. Чуть в стороне от выравненной площадки мы нашли туши двух телят. Причем от одной осталась только передняя часть. Судя по следам хищников на снегу, ими могли полакомиться дикие звери.

Так произошло, что Добровский район остался без эколога, поэтому за комментарием мы обратились в областное управление экологии и природных ресурсов. Там отметили, что для проведения проверки им нужна жалоба. После этого специалисты выедут на место и проверят информацию.











