Общество

сегодня, 12:03

В Липецкой области стихийная свалка превращается в скотомогильник

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#свалка
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В Липецкой области стихийная свалка превращается в скотомогильник

Туши телят вызывают опасения у жителей Добровского района.

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Несанкционированная свалка в Добровском районе превращается в скотомогильник. С таким сообщением обратился в редакцию сайта GOROD48 местный житель.

По словам мужчины, он обнаружил это случайно, как говорится, по запаху. Место это расположено недалеко от добровского перекрестка по направлению к Чаплыгинуа. Сразу найти свалку нам не удалось. Помогли дорожные рабочие.

- Да здесь везде вдоль дороги одни свалки, рассказали рабочие. – Сегодня только видели, как кто-то выбрасывал из автомобиля мусор. А то, о чем вы говорите, наверно в «Красном логу». Это чуть дальше.

Действительно, второй поворот направо после добровского перекрестка привел нас к свалке. Обнаружить ее не так-то просто – все засыпано снегом. Но даже под ним видно, что грунт разработан. А из проталин торчат шифер и доски. Чуть в стороне от выравненной площадки мы нашли туши двух телят. Причем от одной осталась только передняя часть. Судя по следам хищников на снегу, ими могли полакомиться дикие звери.

Так произошло, что Добровский район остался без эколога, поэтому за комментарием мы обратились в областное управление экологии и природных ресурсов. Там отметили, что для проведения проверки им нужна жалоба. После этого специалисты выедут на место и проверят информацию.




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#свалка
3

Комментарии (6)

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звездочка

17 минут назад
Уважаемые редакторы. Если вам интересно, то Добровский район в районе указанного перекрестка располагает территорией Добровского заповедника. Если поехать не прямо, как на Чаплыгин, а на лево, как на Лебедянь, буквально 1 км и вы увидите огромную свалку мусора и отходов, летом вонь невозможная!!!Эта свалка прям рядом с заповедной землей впритык - одна территория!!!!!!!!! Ее и сейчас очень хорошо видно! При этом там подводные ключи бьют и родники, из района с. Замартынье (место, о котором я говорю) протянули трубы на питьевую воду, только * рядом свалка. Офигенно просто! А Добровский руководитель Глазунов НИ ЧЕГО не делает для людей и природы, зато сам в шоколаде. Этот район - огромное интересное поле для ваших журналистов.
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потом

42 минуты назад
удивляемся что область в лидерах по бешенству, пок аштрафовать не будут реальными суммами а не копейками - ничего не изменится. вот и кушайте мясное и молочное из магазина теперь...
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Закон о СМИ

48 минут назад
О-о-о, это Чеплыгинуа от сорока восьми одноногих футболиста!
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Колобок

53 минуты назад
Ну готовьтесь, сейчас в область притащат сибирскую язву! Это от чего должны были погибнуть упитанные телята, чтобы хозяева на продали мясо на рынке?
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Вова

сегодня, 12:29
" Кабинетные специалисты не куда, не выезжают " Гнать их надо поганой метлой.... .
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Марго

сегодня, 12:24
Уроды, мало того что потрашат ради прибыли ещё и зверски выкидывают, а экологам насрать на все ок и такие же коммерческие как и убийцы этих телят!!!!!
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