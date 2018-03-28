Липчан приглашают принять участие в опросе о состоянии дорог в областном центре

На сайте электронного референдума «Открытый Липецк» размещен социологический опрос о реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории областного центра.

Горожан приглашают принять в нем участие и ответить на вопросы, касающиеся их информированности о проекте, поделиться мнением о том, насколько они удовлетворены качеством проведенных работ, указать дороги и улицы, которым необходимо уделить внимание в первую очередь в этом году.



Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, общественные обсуждения реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году состоится в пятницу 6 апреля в 11:00 в актовом зале здания управления дорог и транспорта Липецкой области (ул. Неделина, 2а). Принять участие в мероприятии могут все желающие.

В 2017 году на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры Липецк получил больше одного миллиарда рублей из федерального бюджета и регионального дорожного фонда. Комплексно отремонтировано 17 магистральных улиц. Общая протяженность обновленных дорог превысила 34 километра. Задача долгосрочного проекта снизить число аварийных участков, улучишь организацию дорожного движения и увеличить протяжённость дорог, соответствующих нормативам: к 2025 году их количество в городе должно быть доведено до 85%.