Общество

сегодня, 12:06

Липчан приглашают принять участие в опросе о состоянии дорог в областном центре

9 494
#дороги
3
Липчан приглашают принять участие в опросе о состоянии дорог в областном центре

На сайте электронного референдума «Открытый Липецк» размещен социологический опрос о реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории областного центра. 

Горожан приглашают принять в нем участие и ответить на вопросы, касающиеся их информированности о проекте, поделиться мнением о том, насколько они удовлетворены качеством проведенных работ, указать дороги и улицы, которым необходимо уделить внимание в первую очередь в этом году.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, общественные обсуждения реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году состоится в пятницу 6 апреля в 11:00 в актовом зале здания управления дорог и транспорта Липецкой области (ул. Неделина, 2а). Принять участие в мероприятии могут все желающие.

В 2017 году на совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры Липецк получил больше одного миллиарда рублей из федерального бюджета и регионального дорожного фонда. Комплексно отремонтировано 17 магистральных улиц. Общая протяженность обновленных дорог превысила 34 километра. Задача долгосрочного проекта снизить число аварийных участков, улучишь организацию дорожного движения и увеличить протяжённость дорог, соответствующих нормативам: к 2025 году их количество в городе должно быть доведено до 85%.

9 494
#дороги
3

Комментарии (9)

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мише

32 секунды назад
Советская, подъем, не видно что ли. С права "сказка-маска". Шутка
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Гидравлический Ампер

12 минут назад
Очередной опрос из серии " Позвони на случайный номер в 3 часа ночи и узнай куда тебе идти" )))
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misha

41 минуту назад
Что за дорога на фото?
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Дорогам опять

46 минут назад
Песда!!!! Что тут опрашивать то?
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Ольга

50 минут назад
Тут и без опроса все видно- ремоньировать надо , а не опросы вести
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Наташа

сегодня, 12:34
Идите вы в ж..у со своими надуманными опросами. Сплошняком ямы и колдобины.
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ОПРОС?

сегодня, 12:19
ИЗВРАЩЕНЦЫ.
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ваш липчанин

сегодня, 12:11
во всем городе ужасные дороги, особенно весной
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100%

сегодня, 12:11
дороги как после бомбежки
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