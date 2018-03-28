Культура

сегодня, 12:02

В Липецке продолжат выставлять работы молодых художников

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#выставка
В Липецке продолжат выставлять работы молодых художников

На этот раз выставочный зал представит работы 32-летней Анны Кушнарёвой.

29 марта в Липецком областном выставочном зале откроется выставка Анны Кушнаревой. Она пройдёт в рамках цикла «Молодые художники».

Анна Кушнарёва родилась в 1986 году в Липецке. В 2009 году окончила художественно-графического факультета Липецкого государственного университета. С 2008 года участвует во всероссийских, межрегиональных, областных молодежных выставках и пленэрах: в Москве, Курске, Самаре, Тамбове, Липецке, Белгороде. Анна — одна из основателей творческого объединения молодых художников «ХОЛМ».

Принимала участие в росписях храмов Липецкой области и города Задонска совместно с иконописцами Молчановым Д., Артемовым Е. и Акиньшиным В.П. Кушнарёва - художник-иллюстратор Красной Книги Липецкой области. С 2010 года работает преподавателем в детской художественной школе № 1 им. В. Сорокина.

На выставке, которая продлится до 12 апреля, будет представлено свыше 20 живописных работ в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж.

Добавим, что в Липецкой области на протяжении 5 лет работают выставочные циклы, предоставляющие возможность молодёжи выставить свои произведения наряду с профессиональными художниками. Такие циклы, как «Юные дарования», «Молодые художники», «Новые имена», позволяют более широко представлять творчество молодых художников на одной из самых престижных выставочных площадок Липецкой области.

Фото zalvist.ru
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#выставка

Комментарии (1)

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но крашу, крашу

20 минут назад
я заборы
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