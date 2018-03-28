Культура
сегодня, 12:02
В Липецке продолжат выставлять работы молодых художников
На этот раз выставочный зал представит работы 32-летней Анны Кушнарёвой.
29 марта в Липецком областном выставочном зале откроется выставка Анны Кушнаревой. Она пройдёт в рамках цикла «Молодые художники».
Анна Кушнарёва родилась в 1986 году в Липецке. В 2009 году окончила художественно-графического факультета Липецкого государственного университета. С 2008 года участвует во всероссийских, межрегиональных, областных молодежных выставках и пленэрах: в Москве, Курске, Самаре, Тамбове, Липецке, Белгороде. Анна — одна из основателей творческого объединения молодых художников «ХОЛМ».
Принимала участие в росписях храмов Липецкой области и города Задонска совместно с иконописцами Молчановым Д., Артемовым Е. и Акиньшиным В.П. Кушнарёва - художник-иллюстратор Красной Книги Липецкой области. С 2010 года работает преподавателем в детской художественной школе № 1 им. В. Сорокина.
На выставке, которая продлится до 12 апреля, будет представлено свыше 20 живописных работ в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж.
Добавим, что в Липецкой области на протяжении 5 лет работают выставочные циклы, предоставляющие возможность молодёжи выставить свои произведения наряду с профессиональными художниками. Такие циклы, как «Юные дарования», «Молодые художники», «Новые имена», позволяют более широко представлять творчество молодых художников на одной из самых престижных выставочных площадок Липецкой области.
Фото zalvist.ru
Анна Кушнарёва родилась в 1986 году в Липецке. В 2009 году окончила художественно-графического факультета Липецкого государственного университета. С 2008 года участвует во всероссийских, межрегиональных, областных молодежных выставках и пленэрах: в Москве, Курске, Самаре, Тамбове, Липецке, Белгороде. Анна — одна из основателей творческого объединения молодых художников «ХОЛМ».
Принимала участие в росписях храмов Липецкой области и города Задонска совместно с иконописцами Молчановым Д., Артемовым Е. и Акиньшиным В.П. Кушнарёва - художник-иллюстратор Красной Книги Липецкой области. С 2010 года работает преподавателем в детской художественной школе № 1 им. В. Сорокина.
На выставке, которая продлится до 12 апреля, будет представлено свыше 20 живописных работ в разных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж.
Добавим, что в Липецкой области на протяжении 5 лет работают выставочные циклы, предоставляющие возможность молодёжи выставить свои произведения наряду с профессиональными художниками. Такие циклы, как «Юные дарования», «Молодые художники», «Новые имена», позволяют более широко представлять творчество молодых художников на одной из самых престижных выставочных площадок Липецкой области.
Фото zalvist.ru
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