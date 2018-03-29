«НЛМК даст мне возможность стать профессионалом…»

Владислав Лагошин приехал с семьей в Липецк из Киргизии. Недавно он окончил школу, и нужно было определяться – куда пойти учиться, с какой профессией связать будущее.



- Конечно, первым, наверное, что бросается в глаза приезжим в Липецк, это второй город, раскинувшийся на левом берегу реки Воронеж – НЛМК. Вот и я был ошеломлен его видом с берега правого, когда впервые пошел прогуляться по Липецку. Было лето, мне нужно было решать – куда поступать учиться, чтобы продолжать образование. Тогда я подумал: «А как люди попадают вот в этот гигантский город, НЛМК?». Узнал, какие учебные заведения готовят будущих специалистов комбината, посетил Липецкий политехнический техникум, да там и остался. В смысле, оставил документы и стал осваивать профессию наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудования. А потом была экскурсия на комбинат. И оказавшись внутри, я оказался еще более ошеломлен увиденным. И мне сразу захотелось оказаться среди этих героических людей в спецовках.

А потом пошли обычные ученические будни, где мало трудовых подвигов, но много «гранита науки», который Владислав Лагошин начал постигать весьма успешно. За годы учебы он не просто научился азам профессии, но и стал успешным практиком. За это время он «взял» призовые места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы России» по системе WSR 2016 и 2017 годов, в Национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в Центральном федеральном округе.

- Сейчас я заканчиваю политехнический техникум, пишу диплом, и готовлюсь к армии, - говорит Владислав. – Но прежде, задача – трудоустроится на НЛМК. Я уверен, что комбинат примет меня в свой коллектив. Я спокойно уйду отдавать долг Родине, а по возвращении из армии вернусь на НЛМК, где мне сохранят рабочее место, да еще на первое время выплатят «подъемные». А затем буду стараться повышать свой уровень, готовиться к поступлению в ЛГТУ. Уверен, и в этом вопросе НЛМК мне окажет необходимую помощь.

Студент четвертого курса физико-технологического факультета ЛГТУ Андрей Кирин начал карьеру металлурга еще в школе №2 Липецка. Точнее, в известной «Школе молодых металлургов» при ЛГТУ, куда его в 11 классе порекомендовали учителя.





- В «Школе молодых металлургов» очень серьезно расширили горизонт моих знаний и заложили основу будущего выбора – металлургии, - рассказал Андрей. – А после ее окончания я был направлен уже от НЛМК на так называемое целевое обучение в ЛГТУ. То есть, комбинат взял меня под свою опеку уже со школьной скамьи.

Во время учебы в вузе Андрей Кирин проходил практику в энергопроизводстве – вначале на ТЭЦ НЛМК, затем на Утилизационной ТЭЦ. Последние полтора года Андрея целенаправленно готовят к работе на инженерно-технической должности, которую он, скорее всего, займет в этом году по окончании четвертого курса ЛГТУ. Но учебу не бросит - думает о магистратуре, чтобы совершенствовать знания, которые ему будут необходимы на НЛМК.

- Кстати, карьера на НЛМК не ограничивается только Липецкой площадкой, говорит Андрей. – К примеру, буквально на днях нас, пока еще студентов, везут на ознакомительную экскурсию в Старый Оскол на еще одно предприятие Группы НЛМК - Стойленский ГОК. Есть возможность, при желании, пройти практику на любой из производственных площадок, в том числе за рубежом. Ведь предприятия Группы НЛМК есть и в других странах. Поэтому, работа в этой компании - это широкое поле для карьерного роста.