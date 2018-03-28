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США назвали Россию чудовищем из морских глубин
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, комментируя вероятность нового вмешательства России в выборы, назвала Россию «чудовищем из морских глубин». Фраза была произнесена ходе ежедневного брифинга, видео и расшифровка которого опубликованы на сайте Госдепа.
Началось все с эпитета, которым наградила Россию официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Во время регулярного брифинга журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли спросил ее, станут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов.
"Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах", — сказала Науэрт.
Когда удивленный журналист переспросил про "руки и щупальца", представитель Госдепа повторила эти слова и добавила, имея в виду Россию: "Это чудовище из морских глубин".
Спустя несколько часов в Twitter российского посольства в США появился коллаж из слов Науэрт и антибольшевистского плаката времен нацистской Германии. На плакате красный паук в каске красноармейца оседлал земной шар, под картинкой — подписи "Большевизм" и "Большое антибольшевистское шоу".
От себя в российском посольстве написали: "Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя Госдепартамента".
Власти США 26 марта объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего Штаты должны покинуть 60 человек: 48 сотрудников посольства и 12 — российской миссии при ООН. Кроме того, закрывается генконсульство в Сиэтле.
США продолжают подозревать Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Расследование по этому поводу ведут независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США. В феврале спецпрокурор обвинил во вмешательстве в выборы 13 россиян, но об их связях с властями России не сообщил.
Москва отвергает все обвинения, отмечая, что они "абсолютно голословные".