Общество
41 минуту назад
В связи с трауром в Липецке один за другим переносят концерты
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Выступление перенесла финалистка проекта «Народный артист».
В связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове концерт Марины Девятовой перенесен на 30 марта. Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, билеты, приобретенные на 28 марта, будут действительны.
Марина Девятова - популярная российская фолк-певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3».
Фото https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-marina-devyatova.html
Марина Девятова - популярная российская фолк-певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3».
Фото https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-marina-devyatova.html
484