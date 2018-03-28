Общество

41 минуту назад

В связи с трауром в Липецке один за другим переносят концерты

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#концерт
В связи с трауром в Липецке один за другим переносят концерты

Выступление перенесла финалистка проекта «Народный артист».

В связи с общенациональным трауром по погибшим в Кемерове концерт Марины Девятовой перенесен на 30 марта. Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, билеты, приобретенные на 28 марта, будут действительны.

Марина Девятова - популярная российская фолк-певица, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3».

Фото https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-marina-devyatova.html
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#концерт

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