Общество

51 минуту назад

Алкогольные развалы грозят многотысячным штрафом

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#спиртное #алкоголь
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Алкогольные развалы грозят многотысячным штрафом

В Ельце торговали спиртным с нарушениями.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Ельце выявили нарушения в сфере торговли алкоголем. Был установлен факт оборота алкогольной продукции с использованием нестационарного торгового оборудования, что запрещено законом Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

В отношении ООО «Торгсервис 36» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. 22 марта по аналогичной статье липецкий магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу.

Фото liptorg-cp.ru
1 520
#спиртное #алкоголь
1

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13 минут назад
ООО «Торгсервис 36» это магазин «Светофор»
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