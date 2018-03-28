Общество

57 минут назад

В Липецке состоится фестиваль танца

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#фестиваль #танец #хореография
В Липецке состоится фестиваль танца

Юные таланты встретятся в ДК «Студёновский».

Первый городской фестиваль-конкурс хореографического искусства «Все танцуют!» состоится в ДК «Студёновский» 21 апреля, сообщает учреждение культуры. Участниками смотра талантов могут стать как сольные исполнители, так и танцевальные коллективы.

Фестиваль проводится в номинациях: народный танец, народный стилизованный танец, современный танец, эстрадный танец, хип-хоп, восточный танец. Конкурс состоится в четырех возрастных группах: от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 15 лет и от 16 лет и старше. Жюри оценит исполнительское мастерство, сочетание музыки, хореографии и костюма, нетрадиционность балетмейстерского решение и художественное оформление номера. Заявки на фестиваль принимаются до 20 апреля на электронную почту dkstud@bk.ru.

Начало конкурсной программы запланировано на 10 часов. Вход на фестиваль бесплатный.
245
#фестиваль #танец #хореография

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