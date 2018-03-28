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В память о погибших в Кемерово в небо выпустили шары

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#Кемерово #пожар #"Зимняя вишня"
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В память о погибших в Кемерово в небо выпустили шары

Траурные мероприятия проходят по всей Липецкой области

К ряду траурных мероприятий, прошедших в Липецке, накануне присоединился Краснинский район, где в райцентре состоялось акция памяти погибших 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка.

Во всех храмах Липецкой области проходят поминальные службы о погибших. Накануне митрополит Липецкий и Задонский Никон выразил соболезнования в связи с трагедией.

Сегодня утром траурное мероприятие прошло в Лебедяни. Лебедянцы, включая главу города Алексея Храпченко, выпустили в небо шары, в память о погибших.

Фото: lebedyan.lipetsk.ru  admkrasnoe.ru

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#Кемерово #пожар #"Зимняя вишня"
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Комментарии (4)

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сиди на горшке смирно

14 минут назад
айай, ...наш МЧС во главе с Новиковом Артемку в двух шагах найти не могли . а здесь 41 ребенка запертых в кинотеатре кто спасал ? это возможно было только в Союзе без новиковых и МЧС.
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гость

15 минут назад
смотрел митинг в кемерово, правильно там мужик сказал! власть никчемная ничего не может ни работу людям дать ни пожар потушить ни правду сказать, определенно эта власть себя изжила
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айай

41 минуту назад
виктор, ты полгодика поработай в мчс, а потом вякай.
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виктор

47 минут назад
Великое горе всей страны К ответу всю администрацию МЧС и прокуратуру за гибель детей!!!!!!
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