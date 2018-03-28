сегодня, 11:02
В память о погибших в Кемерово в небо выпустили шары
Траурные мероприятия проходят по всей Липецкой области
К ряду траурных мероприятий, прошедших в Липецке, накануне присоединился Краснинский район, где в райцентре состоялось акция памяти погибших 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка.
Во всех храмах Липецкой области проходят поминальные службы о погибших. Накануне митрополит Липецкий и Задонский Никон выразил соболезнования в связи с трагедией.
Сегодня утром траурное мероприятие прошло в Лебедяни. Лебедянцы, включая главу города Алексея Храпченко, выпустили в небо шары, в память о погибших.
сиди на горшке смирно
гость
айай
виктор