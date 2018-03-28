В память о погибших в Кемерово в небо выпустили шары

Траурные мероприятия проходят по всей Липецкой области

К ряду траурных мероприятий, прошедших в Липецке, накануне присоединился Краснинский район, где в райцентре состоялось акция памяти погибших 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка.

Во всех храмах Липецкой области проходят поминальные службы о погибших. Накануне митрополит Липецкий и Задонский Никон выразил соболезнования в связи с трагедией.

Сегодня утром траурное мероприятие прошло в Лебедяни. Лебедянцы, включая главу города Алексея Храпченко, выпустили в небо шары, в память о погибших.

Фото: lebedyan.lipetsk.ru admkrasnoe.ru