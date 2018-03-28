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МЧС завершило обследование сгоревшего в Кемерово ТЦ
МЧС России объявило о завершении обследования сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня», - сообщил представитель регионального управления ведомства.
Пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре нет, поскольку спасатели нашли останки всех погибших, - заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. По его словам, всего было найдено 64 тела. "Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем",— цитирует господина Аксенова ТАСС.
"Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, велось два параллельных метода анализа - помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения конструкций здания.
Все данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Предполагается, что специалисты института проведут анализ в течение нескольких дней.
"Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво", - пояснил представитель министерства.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.
По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта, - передает "Интерфакс".