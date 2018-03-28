Общество

сегодня, 10:24

Каждый липчанин должен по 120'000 рублей

13 1548
#кредит #задолженность
1
Каждый липчанин должен по 120'000 рублей

Эксперты вычислили долговую нагрузку жителей регионов России.

Эксперты РИА Рейтинг представили данные рейтинга регионов по доле задолженности просроченной населением. Аналитики сообщают, что по итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась, но не очень значительно – всего на 9 миллиардов рублей до 849 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. При этом доля просроченной задолженности в 2017 году снизилась очень заметно с 7,94% на 1 января 2017 года до 6,98% на начало текущего года, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года.

Липецкая область оказалась на 52 строчке общего списка. Доля просроченных кредитов населения составила 7,3% от общего числа займов. За год это значение снизилось на 1,3%. Вместе с этим средняя ссудная задолженность на каждого экономически активного липчанина составила 120,6 тысяч рублей. Размер средней задолженности за год вырос на 15%.

Для сравнения среди регионов Центрального Черноземья самый высокий средний долг перед банками оказался у жителей Курской области — 131,3 тысячи рублей. Жители Белгородской области должны по 121,7 тысяч рублей, Воронежской — 126,2 тысяч рублей, а Тамбовской — по 118,3 тысячи рублей.

Лидером рейтинга оказался Севастополь. Там средний размер просрочки по кредиту составил 23, 8 тысячи рублей. Аутсайдер исследования — Ингушетия: хоть средний долг по кредиту составляет 16,7 тысяч рублей, зато просрочен почти каждый четвертый кредит.
13 1548
#кредит #задолженность
1

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкаш

23 минуты назад
А за украденный у народа газ, нефть и т.д. никто никому ничего не должен? Где статистика сколько каждый олигарх должен каждому гражданину России?
ответить

Вова

23 минуты назад
Списать надо за выборы эти копейки.
ответить

Коля

43 минуты назад
По мировым стандартам - это очень низкий показатель кредитной задолженности населения. Всего менее 2 тысяч долларов. К примеру, средняя задолженность обычной американской семьи - около 130 000 долларов. И ничего, живут нормально. Многие выплачивают студенческий кредит лет до 40-50-ти.
ответить

Род

48 минут назад
Особенно наберут 18- летние лодырюги, а родители потом за них платят
ответить

Липа

50 минут назад
Платили бы достойную зарплату, никто бы и кредит не брал.
ответить

гадкий дядюшка петрович

58 минут назад
Все путлемедведоиды должны мне!!!
ответить

Гидравлический Ампер

59 минут назад
Засуньте эти рейтинги в ж@пу своему солцеликому вождю нищебродской страны где всё население в кредитах утырки!!!
ответить

Наташа

сегодня, 11:02
Не чего мне лепить чужие долги.
ответить

Экспертам РИА Рейтинг

сегодня, 10:58
идите на * ,к Мутину,ему рейтинг рисуйте.
ответить

Липецкпассажиртранс

сегодня, 10:57
Да ну н** у меня зарплата 12 тысяч. Какая задолженность 120 тысяч.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчан приглашают принять участие в опросе о состоянии дорог в областном центре
#дороги
Липчан приглашают принять участие в опросе о состоянии дорог в областном центре

2 минуты назад

Общество
Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых незаконно премировал директора ТФОМС
#ТФОМС #Дмитрий Мочалов #Вячеслав Щеглеватых
6
Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых незаконно премировал директора ТФОМС

17 минут назад

Общество
Лед на водоемах города становится непрочным
#лед
Лед на водоемах города становится непрочным

27 минут назад

Общество
В связи с трауром в Липецке один за другим переносят концерты
#концерт
В связи с трауром в Липецке один за другим переносят концерты

41 минуту назад

Общество
Алкогольные развалы грозят многотысячным штрафом
#спиртное #алкоголь
1
Алкогольные развалы грозят многотысячным штрафом

52 минуты назад

Общество
В Липецке состоится фестиваль танца
#фестиваль #танец #хореография
В Липецке состоится фестиваль танца

58 минут назад

Общество