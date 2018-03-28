Общество
сегодня, 10:24
Каждый липчанин должен по 120'000 рублей
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Эксперты вычислили долговую нагрузку жителей регионов России.
Эксперты РИА Рейтинг представили данные рейтинга регионов по доле задолженности просроченной населением. Аналитики сообщают, что по итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась, но не очень значительно – всего на 9 миллиардов рублей до 849 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. При этом доля просроченной задолженности в 2017 году снизилась очень заметно с 7,94% на 1 января 2017 года до 6,98% на начало текущего года, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года.
Липецкая область оказалась на 52 строчке общего списка. Доля просроченных кредитов населения составила 7,3% от общего числа займов. За год это значение снизилось на 1,3%. Вместе с этим средняя ссудная задолженность на каждого экономически активного липчанина составила 120,6 тысяч рублей. Размер средней задолженности за год вырос на 15%.
Для сравнения среди регионов Центрального Черноземья самый высокий средний долг перед банками оказался у жителей Курской области — 131,3 тысячи рублей. Жители Белгородской области должны по 121,7 тысяч рублей, Воронежской — 126,2 тысяч рублей, а Тамбовской — по 118,3 тысячи рублей.
Лидером рейтинга оказался Севастополь. Там средний размер просрочки по кредиту составил 23, 8 тысячи рублей. Аутсайдер исследования — Ингушетия: хоть средний долг по кредиту составляет 16,7 тысяч рублей, зато просрочен почти каждый четвертый кредит.
Липецкая область оказалась на 52 строчке общего списка. Доля просроченных кредитов населения составила 7,3% от общего числа займов. За год это значение снизилось на 1,3%. Вместе с этим средняя ссудная задолженность на каждого экономически активного липчанина составила 120,6 тысяч рублей. Размер средней задолженности за год вырос на 15%.
Для сравнения среди регионов Центрального Черноземья самый высокий средний долг перед банками оказался у жителей Курской области — 131,3 тысячи рублей. Жители Белгородской области должны по 121,7 тысяч рублей, Воронежской — 126,2 тысяч рублей, а Тамбовской — по 118,3 тысячи рублей.
Лидером рейтинга оказался Севастополь. Там средний размер просрочки по кредиту составил 23, 8 тысячи рублей. Аутсайдер исследования — Ингушетия: хоть средний долг по кредиту составляет 16,7 тысяч рублей, зато просрочен почти каждый четвертый кредит.
13 1548
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