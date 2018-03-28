Общество

26 минут назад

«Быханов сад» слишком строго наказали за отсутствие сдачи

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#штраф #парк #суд
«Быханов сад» слишком строго наказали за отсутствие сдачи

Суд отменил постановление о штрафе в 30 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест администрации парка «Быханов сад» на постановление регионального отделения Роспотребнадзор. Ранее федеральное ведомство выписало парку штраф в 30 000 рублей.

Как указано в материалах суда, причиной для административного разбирательства стало обращение посетителя парка. 1 мая обычному покупателю в кассе не дали сдачи при покупке билета на аттракцион «Бегемотик». В распоряжении кассира не нашлось размена в 5 000 рублей. Кассир предложила гостю парка разменять деньги на более мелкие и вернуться. Мужчина тогда вызвал в парк полицию, а позже ситуацией занялся Роспотребнадзор. Специалисты провели проверку и установили, что администрация не соблюдала права потребителя. Парку был выписал штраф в 30 000 рублей. Администрация рекреационной зоны с этим выводом не согласилась и отправилась в суд.

Арбитражный суд Липецкой области признал постановление санитарных врачей незаконным и отменил его. Штраф в 30 000 рублей парку платить не придется в том случае, если Роспотребнадзор не подаст протест на решение суда и не оспорит его.
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#штраф #парк #суд

Комментарии (2)

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Ватник

1 минуту назад
Это была мстя хохленка Индезита (по подлому наущению Пыдарашенки)
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Марина

10 минут назад
Мир сошёл с ума? Вызывать полицию из-за того, что нет сдачи! А может лучше самого мужика оштрафовать за то, что он ложный вызов сделал?
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