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47 минут назад
Apple представила новый доступный iPad для школьников и студентов
Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников.
Корпорация Apple представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном. Презентация состоялась в Чикаго, - передает РИА-Новости.
Планшет 2018 года поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, оснащен более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.
Это самая доступная модель планшетов от Apple — в США в рознице цена стартует с 329 долларов, для учебных заведений стоимость составит 299 долларов. Новый iPad будет доступен в трех цветах — серебристом, "серый космос" и золотом.
Кроме этого, компания представила обновленный пакет приложений с поддержкой стилуса iWork. Летом, по словам разработчиков, станет доступен набор программ для использования в образовании. Так, система для учителей Schoolwork позволит рассылать и проверять домашние задания и контролировать активность учеников на их устройствах.
Планшет 2018 года поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, оснащен более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.
Это самая доступная модель планшетов от Apple — в США в рознице цена стартует с 329 долларов, для учебных заведений стоимость составит 299 долларов. Новый iPad будет доступен в трех цветах — серебристом, "серый космос" и золотом.
Кроме этого, компания представила обновленный пакет приложений с поддержкой стилуса iWork. Летом, по словам разработчиков, станет доступен набор программ для использования в образовании. Так, система для учителей Schoolwork позволит рассылать и проверять домашние задания и контролировать активность учеников на их устройствах.