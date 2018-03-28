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47 минут назад

Apple представила новый доступный iPad‍ для школьников и студентов

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#Apple #iPad‍
Apple представила новый доступный iPad‍ для школьников и студентов

Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников.

Корпорация Apple представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном. Презентация состоялась в Чикаго, - передает РИА-Новости.

Планшет 2018 года поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, оснащен более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов.

Это самая доступная модель планшетов от Apple — в США в рознице цена стартует с 329 долларов, для учебных заведений стоимость составит 299 долларов. Новый iPad будет доступен в трех цветах — серебристом, "серый космос" и золотом.

Кроме этого, компания представила обновленный пакет приложений с поддержкой стилуса iWork. Летом, по словам разработчиков, станет доступен набор программ для использования в образовании. Так, система для учителей Schoolwork позволит рассылать и проверять домашние задания и контролировать активность учеников на их устройствах.
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#Apple #iPad‍

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