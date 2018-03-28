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«Нафтогаз» назвал неприятным решение Германии по «Северному потоку-2»
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» отреагировала на решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток-2», назвав действия Берлина неприятными, но прогнозируемыми. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
"Противодействие <…> (решение Германии) не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка", — заявили в "Нафтогазе", пообещав "продолжить борьбу".
Ранее во вторник Берлин выдал разрешение на строительство и использование "Северного потока — 2" в германской исключительной экономической зоне.
В свою очередь, власти немецкого города Штральзунда в январе разрешили возведение морского участка газопровода в территориальных водах страны и его сухопутной части.
Таким образом, "Газпром" собрал все необходимые визы для прокладки газопровода в ФРГ.
Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".
Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, ожидает получения в ближайшие месяцы разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.
Против реализации проекта выступают несколько государств. Так, ранее Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении его строительства. Их лидеры уверены, что "Северный поток — 2" — проект политический. По данным СМИ, это обращение также подписали Киев и Кишинев.
США также недовольны планами возведения газопровода — официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявляла, что "Северный поток — 2" "подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы".
Проект выгоден всем участникам и на него не повлияют дипломатические скандалы последних недель, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Эксперт отмечает, что Финляндия, Дания и Швеция должны одобрить его в ближайшее время. "Северный поток — 1", напоминает Правосудов, уже работает и приносит прибыль, - передает РИА-Новости.