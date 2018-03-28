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В МЧС опознали тела 27 погибших в Кемерово‍

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#Кемерово #опознание
В МЧС опознали тела 27 погибших в Кемерово‍

Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов заявил об опознании 27 тел погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

В Кемерове опознаны тела 27 человек, погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в ходе совещания в оперативном штабе заявил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

«На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек», — приводит РИА-Новости его слова.

В среду, 28 марта, в Кемерове на четырёх кладбищах пройдут похороны погибших в результате пожара.

29 марта в Томске похоронят ещё двух жертв этой трагедии.

В результате пожара, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, погибли 64 человека.

В среду в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске попрощаются с двумя учениками местного лицея №7 — братом и сестрой, которые учились в шестом и первом классах. Объявлен всероссийский день траура.

По делу о пожаре задержаны пять подозреваемых, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.



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#Кемерово #опознание

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