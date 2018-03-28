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«Улицы Фрунзе и 50 лет НЛМК давно потеряли человеческий облик»

19 1137
#ремонт #инициатива
2
«Улицы Фрунзе и 50 лет НЛМК давно потеряли человеческий облик»

Липчане просят срочно их отремонтировать.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Евгений вынес на обсуждение необходимость полной срочной реконструкции двух улиц Липецка. Опасения у мужчины вызывает состояние улиц Фрунзе и 50 лет НЛМК. Автор указывает, что принимаемые сейчас меры не приносят пользы.

- Необходим полный срочный ремонт улиц Фрунзе и 50 лет НЛМК. Эти улицы давно потеряли человеческий облик: дорога кривая, разбитые тротуары и бордюры. Асфальтовое покрытие почти отсутствует, улицы покрыты ямы и ухабами от сотен заплаток. Поэтому ямочный ремонт на этих улицах уже невозможен — от него только хуже. Надо полностью снимать асфальт и класть новый с геосеткой, как это делали на улице Механизаторов.Так же сделать арыки или нормальную систему сливов на улице 50 лет НЛМК, огромные лужи там после каждого дождя. Это не должно быть проблемой, так как эту улицу пересекает несколько ливневок из Дикого, - считает автор.

Предложение о срочном ремонте двух городских улиц уже поддержали три десятка интернет-активистов. Если к 27 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
19 1137
#ремонт #инициатива
2

Комментарии (19)

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Никакого ГОСТа на дорожные ямы

11 минут назад
Спокойствие, не должно быть.Представьте себе ГОСТ на говно,он нужен?
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не патриот

11 минут назад
вся Р А Ш А, давно уже потеряла человеческий облик !!! дороги заляпать - не мугут , в грязи - заросли чуханы !!! зато воевать всё , с кем то собираются !!! не позортесь - вояки хреновы , лучше порядок наведите а то задохнётесь скоро без войны ... всем - гордиться
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Гидравлический Ампер

12 минут назад
Много городов у нас в России, Нету пальцев столько на ногах, С каждым годом всё не красивее, Утопают в лужах и в снегах.
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Без гражданской солидарности

12 минут назад
ничего в общественном пространстве не изменится к лучшему.
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Спокойствие

14 минут назад
Ведь есть же гост на дорожные ямы)))
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Иван

22 минуты назад
Не надо нагонять панику. Весной дороги всегда кажутся плохими. Потом все подсохнет и продержится еще 5-10 лет.
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Дорога на Манеже

29 минут назад
это памятник дорожным строителям.Дорогу необходимо поднимать и отводить воду,иначе эта разруха никогда не закончится.
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Улица 50 лет НЛМК

33 минуты назад
ГОРОЖАНИН, это Мы!
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ГОРОЖАНИН

35 минут назад
НАМ ВПАРИВАЮТ МЫ САМЫЕ ВЕЛИКИЕ НАМ ВСЕ ПОХЕР СМОТРИШ ВОКРУГ И ВСЕ СТАНОВИТСЯ ЯСНО КРУГОМ ОДНО ВРАНЬЕ.
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Липчанин

36 минут назад
Фрунзе это конечно ад. И фик его чем исправишь, там здания понатыкали вплотную, на разном уровне. Так что сначала все снести нафик и с нуля построить.
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