Общество
сегодня, 09:02
«Улицы Фрунзе и 50 лет НЛМК давно потеряли человеческий облик»
19 1137
Липчане просят срочно их отремонтировать.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Евгений вынес на обсуждение необходимость полной срочной реконструкции двух улиц Липецка. Опасения у мужчины вызывает состояние улиц Фрунзе и 50 лет НЛМК. Автор указывает, что принимаемые сейчас меры не приносят пользы.
- Необходим полный срочный ремонт улиц Фрунзе и 50 лет НЛМК. Эти улицы давно потеряли человеческий облик: дорога кривая, разбитые тротуары и бордюры. Асфальтовое покрытие почти отсутствует, улицы покрыты ямы и ухабами от сотен заплаток. Поэтому ямочный ремонт на этих улицах уже невозможен — от него только хуже. Надо полностью снимать асфальт и класть новый с геосеткой, как это делали на улице Механизаторов.Так же сделать арыки или нормальную систему сливов на улице 50 лет НЛМК, огромные лужи там после каждого дождя. Это не должно быть проблемой, так как эту улицу пересекает несколько ливневок из Дикого, - считает автор.
Предложение о срочном ремонте двух городских улиц уже поддержали три десятка интернет-активистов. Если к 27 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
- Необходим полный срочный ремонт улиц Фрунзе и 50 лет НЛМК. Эти улицы давно потеряли человеческий облик: дорога кривая, разбитые тротуары и бордюры. Асфальтовое покрытие почти отсутствует, улицы покрыты ямы и ухабами от сотен заплаток. Поэтому ямочный ремонт на этих улицах уже невозможен — от него только хуже. Надо полностью снимать асфальт и класть новый с геосеткой, как это делали на улице Механизаторов.Так же сделать арыки или нормальную систему сливов на улице 50 лет НЛМК, огромные лужи там после каждого дождя. Это не должно быть проблемой, так как эту улицу пересекает несколько ливневок из Дикого, - считает автор.
Предложение о срочном ремонте двух городских улиц уже поддержали три десятка интернет-активистов. Если к 27 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
19 1137
Никакого ГОСТа на дорожные ямы
не патриот
Гидравлический Ампер
Без гражданской солидарности
Спокойствие
Иван
Дорога на Манеже
Улица 50 лет НЛМК
ГОРОЖАНИН
Липчанин