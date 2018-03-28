Происшествия

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В Липецкой области пропал 34-летний мужчина

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#пропавший без вести #Юрий Боб
В Липецкой области пропал 34-летний мужчина

Последний раз его видели в Чаплыгине.

34-летний Юрий Бобровский пропал утром 26 марта. Последний раз его видели в Чаплыгине. Он сел в свой автомобиль "Лада Калина" и уехал в неизвестном направлении. Поиском мужчины занимаются полицейские.

Приметы Юрия: на вид 30 лет, рост около 175-180 см, среднее телосложение, светлые волосы, короткая стрижка. Был одет в темно-коричневую дубленку, серые джинсы. Особая примета - шрам на лбу.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Юрия, просят сообщить сведения в полицию (02) или по телефону +7 920 505 12 13(Роман).


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#пропавший без вести #Юрий Боб

Комментарии (1)

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Берия

40 минут назад
Или у тёлки завис , или вмазался и отъехал!
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