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Максиму Мокроусову не хватило двух сотых секунды до… миллиона рублей

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#Бобслей #Максим Мокроусов
Максиму Мокроусову не хватило двух сотых секунды до… миллиона рублей

Наш бобслеист проехал мимо призов и мимо денег.

Участник сочинской Олимпиады-2014 Максим Мокроусов оказался в шаге от наград чемпионата России по бобслею и скелетону и солидного призового фонда.

В Сочи на трассе «Санки» 34-летний разгоняющий из Липецка выступал в паре с рулевым из Москвы Святославом Фоминым.

В первом заезде дуэт выступил отлично, уступив всего 16 сотых секунды экипажу сильнейшего на данный момент российского пилота Александра Касьянова. Этот результат открывал путь к борьбе за награды, но во втором спуске, несмотря на отличный разгон, обеспеченный Мокроусовым, Фомин допустил несколько ошибок, и в итоге липецко-московский тандем опустился и итоговую 4-ю строчку.

При этом от «бронзовых» призеров экипажа Максим Андрианов/Алексей Зайцев Мокроусов и его товарищ отстали всего на 2 сотые секунды!

Победил экипаж Касьянова и Александра Пушкарева, затративший на два спуска 1 минуту 51,60 секунды, второе место заняли Алексей Стульнев и Илья Малых.

Отметим, что 4-е место заставило Мокроусова и Фомина пролететь «мимо денег»: соревнования под проливным дождем, на мокром льду и в тумане проходили под лозунгом объявленной правительством РФ поддержки олимпийцев. Поэтому на них был установлен беспрецедентный призовой фонд: за первое место три миллиона рублей, за второе – два, за третье – миллион.

Добавим, что карьера Мокроусова в бобслее в последнее время складывается не лучшим образом. Максима отлучили от сборной, он даже не рассматривался в качестве кандидата на участие в Олимпийских Играх-2018 в Пхенчхане. Старт в Сочи стал лишь… вторым для Максима за весь сезон. В ноябре прошлого года в паре с тем же Фоминым Мокроусов выиграл Кубок России и больше не выходил на трассу в официальных стартах.

К слову, тандем получился весьма любопытным: Фомин в прошлом профессионально занимался плаванием, становился «серебряным» призером юниорского первенства России в эстафете 4х100 метров. Мокроусов – в прошлом легкоатлет, мастер спорта.

Максим Мокроусов выступал на Олимпиаде в Сочи, где занял 15-е место в гонках «четверок» в экипаже Никиты Захарова.

В команду к Захарову Мокроусов попал в последний момент, а до этого долго выступал вместе с сильнейшим российским рулевым Александром Зубковым, вместе с которым дважды завоевывал «серебряные» медали чемпионата мира, выигрывал Кубок мира. Но буквально за несколько недель перед стартом в Сочи в команду решил вернуться Алексей Воевода, который и занял место Мокроусова, а липчанина передвинули в третий состав (вторым был экипаж Александра Касьянова). Так Мокроусов упустил шанс выиграть медаль в Сочи, ведь команды Зубкова взяла «золото» Олимпиады. Впрочем, нет худа без добра: вскоре Зубкову и всей команде пришлось лишиться титула олимпийских чемпионов из-за допингового скандала.

Фото championat.com

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#Бобслей #Максим Мокроусов

Комментарии (2)

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Как-то так

сегодня, 09:09
Мне до миллиона не хватило лет 500 рабочего стажа.
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цирк

сегодня, 09:06
а людка летвинова вернула медаль в мок, которую она завоевала путем мошенничества, а заодно миллион бюджетных денег и трех комнатную квартиру или она вся в наших нелегитимных областных чинуш, которые путем фальсификации выборов остановили рост общества-148 процентов
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